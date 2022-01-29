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特斯拉中國用戶升級 車內可K歌

記者黃雅慧／綜合報導
特斯拉中國宣布將於2月1日針對中國用戶推送虎年軟體更新。（路透）
特斯拉中國宣布將於2月1日針對中國用戶推送虎年軟體更新。（路透）

特斯拉中國28日宣布將於2月1日針對中國用戶推送虎年軟體更新，加入KTV功能，可搭配TeslaMic無線話筒使用。而中國為特斯拉最重要的市場與製造基地，特斯拉去年全年交付量創新高，上海超級工廠共交付48.413萬輛，占特斯拉年度全球總交付量的51%，貢獻半壁江山。

特斯拉公布虎年「即時線上韌體更新」（OTA）升級內容，帶給中國消費者獨享娛樂升級，包括網易雲音樂入駐、TeslaMic和KTV上線、自行定義車輛顏色顯示等。

值得注意的是，特斯拉帶來車內K歌功能，但需要搭配TeslaMic，該產品需要在特斯拉在線商店購買，連接TeslaMic後，用戶可在行駛途中通過QQ音樂、網易雲音樂唱歌。目前TeslaMic在官網上顯示暫時缺貨。事實上，特斯拉才剛宣布在中國車款漲價。特斯拉中國於去年12月31日調漲在陸生產的Model 3與Model Y入門車款售價，分別為人民幣26.56萬元（約4.1萬美元）與30.18萬元（約4.7萬美元），各自調升1萬元與2.11萬元（約1577美元與3328美元）。這已是兩個月內第三次漲價。

與此同時，新能源車險價格調升，中國車友分享，以特斯拉model 3高性能版為例，舊版車險保費人民幣6356元（約1002美元），新版保費人民幣1萬1934元（約1882.6美元），保費增長了人民幣5578元（約879.9美元），年增長87%。

特斯拉 保費 車險

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