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中國保護工商個體戶 禁大企業搶市場

記者黃雅慧／綜合報導
中國登記在冊個體工商戶達1.03億戶，解決了2.76億人的就業；圖為山東濟南西市場小商品市場。（中新社）
中國登記在冊個體工商戶達1.03億戶，解決了2.76億人的就業；圖為山東濟南西市場小商品市場。（中新社）

中國官方27日發布調查顯示，登記在冊個體工商戶已達1.03億戶，解決了2.76億人的就業。中國國家市場監管總局副局長蒲淳指出，個體工商戶面臨的「五大問題」，其中之一是網絡平台企業利用資本、數據和技術等優勢無序擴張，抬高收費標準，附加不合理交易條件，不斷擠壓個體工商戶的生存空間。

蒲淳指出，近年受疫情反覆、消費低迷等因素影響，個體工商戶的生存質量普遍不高，發展還面臨諸多困難。調查顯示面臨的問題主要包括：預期不穩、發展信心不足；招工難、用工成本上升等問題嚴重；疫情加上供應鏈中斷，導致大宗商品、物流等成本上漲壓縮了利潤空間；資金鏈緊張問題依然嚴重等。

此外，網路平台企業利用自身優勢，創造不公平交易條件，同時擠壓個體工商戶的空間。

蒲淳稱，要「加強反壟斷監管，防止資本無序擴張，嚴禁具有優勢地位的企業為搶占市場份額擠壓個體工商戶生存空間。」

中新社報導，截至2021年底，中國全國登記在冊個體工商戶已達1.03億戶，占市場主體總量的三分之二，也是歷史性突破1億戶。其中，九成集中在服務業，主要以批發零售、住宿餐飲和居民服務等業態為主。

根據市場監管總局統計顯示，2021年中國新設個體工商戶1970.1萬戶，同比增長17.2%。

「2021年個體工商戶新設退出比為100：50，與近幾年數據基本持平，並未出現大規模市場退出潮。調查顯示，個體工商戶平均從業人數為2.68人，以此推算，（中國）全國個體工商戶解決了2.76億人的就業。」蒲淳表示。

從各類市場主體的情況看，受疫情影響較大的住宿和餐飲業加速恢復，2021年新設市場主體305.9萬戶，略超2019年304萬戶的水平，較2020年增長14.8%。文化、體育和娛樂業加速恢復，新設市場主體52.3萬戶，同比增長44.1%。

疫情 就業 供應鏈

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