蘋果智慧機市占23% 隔7年再登中國第一品牌

蘋果手機在2021年第四季的銷售，再次登上中國市場最大智慧手機品牌。（路透）

市調機構Counterpoint Research公布，蘋果手機在2021年第四季再次登上中國市場最大智慧手機品牌，且市占率創下有史以來最高，高達23%，這是蘋果自2015年以來，時隔七年再度奪冠。

至於中國本土品牌VIVO和OPPO排在二、三名，分別占19%和17%；榮耀及小米則位居四、五名。

不過，若以2021年全年來看，VIVO以22%的市占率排名中國智慧手機市場第一，其次依序是 OPPO、蘋果、小米、榮耀、華為和 realme。

Counterpoint分析，蘋果在2021年第四季的出色表現是由定價策略和從華為的高價基礎共同推動的。去年iPhone 13發布後，蘋果在中國中國市占率就逐步上升至第一位，之後一直處於領先地位。

另一家市調機構CINNO Research的資料顯示，高端智慧手機市場，蘋果市占率由2020年的48%增長到2121年的75%，尤其是在華為跌倒之後，蘋果更是乘機吃下華為原本的高端市場，VIVO、OPPO及小米只分到中高端市場。

2015年iPhone 6熱潮席捲中國中國市場，這是蘋果手機銷量首次拿下中國中國市場第一大智慧手機品牌寶座，之後在中國本土品牌崛起，且強勢通路運作下，蘋果手機市占率被逐步蠶食。

財聯社報導，2019年，蘋果公司曾警告說在中國遭遇市場挑戰，並聲稱它有計畫在中國恢復成功。現在，Counterpoint Research稱，蘋果不僅成為中國最大的智慧手機品牌，而且還打破了自己在中國市場紀錄。

Counterpoint Research公布，蘋果手機2021年第四季市占率高達23%，創下有史以來最高，是自2015年以來再次成中國市場第一大智慧手機品牌。

根據Counterpoint Research統計，蘋果業績表現突出，但中國智慧手機銷量在去年第四季其實出現了明顯下滑，比上年同期下降9%，且是連續三季都持續下滑。