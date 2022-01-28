台去年GDP成長率估6.28% 11年新高

台灣去年GDP成長率，主計總處27日表示，去年第四季全球需求高於預期，帶動出口增加，概估去年第四季經濟成長率為4.88%，去年全年經濟成長率為6.28%，創較原預期6.09%上修0.19個百分點，創下自2011年以來、近11年新高紀錄。

去年11月主計總處預測今年全年經濟成長率為4.15%，然而，今年初Omicron疫情 來勢洶洶，外界關切今年全年經濟成長率是否能「保4」。主計總處昨表示，將在2月24日召開國民所得評審會議，會後將針對疫情之影響，及今年經濟成長率最新預測，做完整說明。

主計總處27日概估去年第四季經濟成長率為4.88%，較原預測值4.15%上修0.73個百分點；連帶使去年全年經濟成長率由原預測6.09%，修正概估為6.28%。

主計總處專門委員吳佩璇表示，去年第四季經濟成長率得以上修，主要是全球需求超出預期，去年第四季出口達1224億美元，較原預測值增加16億美元，第四季商品出口年增26.01%，亦較原預測表現佳。此外，台灣航商運量全球市占約一成，台灣因外貿活絡，航商承運能力提升，去年運輸服務輸出達二位數成長。

吳佩璇指出，去年全年以美元計價商品出口成長29.36%，併計商品及服務輸出成長17.2%，輸出與輸入相抵，國外淨需求對經濟成長率貢獻1.89個百分點。

去年民間投資 亮麗。吳佩璇表示，廠商擴增產能與綠能布建態勢延續，去年第四季新台幣計價資本設備進口年增15.21%，其中半導體設備進口增23.17%，機械設備、營建工程及運輸工具投資同步擴增。

吳佩璇表示，儘管全球Omicron疫情嚴峻，國際主要預測機構並未因此下修全球經濟成長率，主計總處預期今年景氣仍在「穩定復甦」軌道上。