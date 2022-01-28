聯電涉侵權美光 台法院改輕罰2000萬台幣

聯電遭控涉嫌侵害美光營業秘密案，台灣智慧財產及商業法院27日就檢察官 起訴聯電等人違反營業秘密法案作出判決，二審智慧財產及商業法院宣判，原判決撤銷，改輕判聯電罰金2000萬元台幣（約71.89萬美元），緩刑兩年，罰金遠低於先前台中地院一審的1億元台幣，聯電協理戎樂天也改判無罪。

聯電表示，對最新判決表示欣慰，並感謝法院依據事實公正裁判，同時深切期望檢方尊重上訴審法院判決，讓此案得以畫下句點。

由於聯電去年11月已和美光達成雙方成為合作夥伴，雙方也將原本的訴訟案，全球撤告，如今二審再告輕判，雙方平和落幕。

聯電強調，身為全球半導體晶圓專工領導者之一，專注邏輯及特殊技術，為跨越電子行業的各項主要應用提供高品質晶圓製造服務，在各領域提供具競爭力產品及服務之際，將持續落實並優化有關營業秘密保護與防免的政策與措施。

美光控聯電涉嫌侵害營業秘密案起源於2016年，當時聯電與中國福建晉華集成電路公司簽署技術合作協定，協助福建晉華開發32奈米DRAM相關製程技術，前台灣美光公司何姓與王姓員工隨即轉任聯電，引發商業間諜 案疑雲。