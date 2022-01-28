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中國控美反補貼 WTO裁決勝訴

記者林則宏／綜合報導

據中國央視新聞報導，當地時間1月26日，世界貿易組織（WTO）宣布，中國控告美國反補貼案（案件編號：DS437）勝訴，中國每年可對價值6.45億美元的美國進口商品徵收關稅

美中這起貿易爭端起源於2012年，當時因美國對中國所生產的太陽能電池、鋼絲等22項產品徵收反補貼稅，北京在WTO控訴美國。經歷近十年全部程序，包括原審專家組審理、原審上訴、合理執行期仲裁、執行之訴專家組審理、執行之訴上訴、貿易報復水平仲裁等程序，是中國經歷世貿爭端解決程序最完整的一個案件。

報導稱，此前WTO已裁決美國相關措施違反WTO規定，並得到上訴機構的支持。此次「每年6.45億美元」的裁決應是最終決定，美國無法對該決定提出上訴。

路透指出，美國貿易代表署隨即回應指出，對WTO這一裁決深感遺憾，並凸顯WTO迫切需要推動改革。但中國原本要求WTO授權其對價值24億美元的美國商品徵收關稅。

路透表示，爭議的核心是，美國政府是否應該視中國官方擁有多數股權的企業為國營企業。美國官員宣稱，中國一方面享有WTO的優惠，同時又對當地產品進行補貼，再向全世界大量傾銷。

WTO 關稅 北京

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