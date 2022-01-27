台灣上海商銀 擬買香港子行20%股權

彭博引述知情人士報導，美國第三大銀行富國（Wells Fargo）正考慮出售香港 的上海商業銀行20%股權，同為後者大股東的台灣的上海商業儲蓄 銀行表示願意評估承接；金融界則關注這是否為美系銀行撤出亞洲的連續劇。

因消息未公開而不願具名的知情人士向彭博透露，富國銀行正研究出售已持有幾十年的上海商業銀行20%股權，出售這些非策略性股權可能進帳近10億美元。

彭博報導，這是富國銀行藉處分資產推動再造計畫的一環。富國銀行已經出脫多筆資產，以提高獲利能力。去年，富國銀行同意以大約21億美元將資產管理事業出售給一個私募財團，前幾年也出售一家商業地產公司和一個退休計畫服務部門。但富國銀行尚未做最後決定，仍可能長期保留持股。

上海商業銀行有三個法人股東，台灣的上海商業儲蓄銀行持股57.6%、香港的申聯國際投資 持股22.4%、美國的富國銀行持股20%。

上海商業銀行目前有15席董事，富國銀行占兩席，未具主導性，屬於財務性投資。不過，富國銀行投資上海商業銀行歷史悠久，選擇此時出售，是繼美國花旗集團之後要專注利基市場或利基業務，還是不看好香港的「金融中心」前景，引發關注。

上海商業儲蓄銀行發言人彭國貴資深副總26日表示，目前無法確認富國銀行是否釋出股權，若富國銀行釋出股權，會從對方出售價格來考量和評估，以及屆時對銀行財務的影響，以目前上海商業儲蓄銀行的財務狀況應有能力承接富國銀行出售的20%股權。

彭國貴指出，上海商業銀行的ROE（股東權益報酬率）跟母公司上海商業儲蓄銀行差不多，比台灣的銀行業平均ROE要好，承接富國銀行的20%持股有助提高上海商業儲蓄銀行的獲利，有機會承接的話，第一步會看價格；至於香港前景的問題，須由上海商業儲蓄銀行的董事會評估。

不願具名的大型民營銀行高層表示，富國銀行欲出售上海商業銀行兩成股權的消息不意外，富國的主要獲利來源在美國本土，美國目前景氣動能強勁，淨利差（NIM）高達2至3個百分點，比中國大陸、台灣都高。台資銀行在美國的子行，去年獲利也都表現亮眼。

該高層說，美國花旗集團海外獲利占比較高，花旗出售13個海外市場個人金融業務（財富管理與消費金融）的計畫才讓人跌破眼鏡，花旗的策略是對是錯目前難說；但美國景氣好，且是全球最大GDP（國內生產毛額）國家，「在美國做到第一，全世界也會是第一」。花旗、富國相繼出售亞洲資產或持股是否掀起美系銀行撤退的骨牌效應，值得關注。