台灣出口商對陸港創匯冠五大市場 對美成長75%最高

台灣財政部26日表示，去年每家出口商平均對陸港出口907萬美元，是五大主要市場中最高；但四年來對美國成長了75%，增速最快。（本報資料照片）

台灣財政部 26日表示，中國大陸與香港 仍穩坐台灣最大出口市場，平均每家業者出口額達907萬美元；但每家業者對美國的平均出口額，四年來成長了75%，是五大出口市場中增幅最大者；對陸港的平均出口額增速則緊追在後，四年來成長了49.5%。

財政部統計處26日發布統計專題，分析台灣近年出口表現，聚焦在近年保持出口佳績的廠商，從2017年至2021年間，共有4萬8173家廠商維持出口，約占總出口廠家數六成左右，但其出口值占總出口比重，卻達96%以上，是維持台灣出口的核心主力。

財政部在專題報告中指出，近年受到美中貿易與科技角力、全球新冠肺炎疫情 擴散等因素影響，牽動台灣出口業者外銷市場的布局。但是對大陸與香港的出口規模，在這五年期間依然名列前茅；從最新2021年表現來看，這4.8萬家出口商，出口到陸港的平均值達907萬美元，這金額是對主要出口市場最高，也高於總平均的895萬美元。財政部分析，主因是兩岸電子產業鏈分工關係密切，經貿往來甚為頻繁。

其次為對美國出口，每家出口商平均出口426萬美元，第三名則是東協的359萬美元；財政部解釋，對東協同樣與電子產品供應密切相關，美國則受惠於台商回流及擴大產能效應，且回流者不乏將高附加價值的製程移回台灣，加以疫情帶動下，對台資通訊產品需求強勁所致。

財政部表示，出口商對東協的平均出口金額原本排名第二，不過從2019年開始便被美國超越；主要廠家對東協的平均出口金額年增率，自2018年起連續三年走下坡，雖然在2021年回彈成長31.8%，不過過去四年僅成長21.2%，增速表現不如其他主要市場。

綜觀整體表現，財政部表示，調查的4.8萬業者中，其中有4331家同時出口五大市場，因其營運資源相對豐沛，出口金額占整體四分之三，這四千餘家業者的平均出口金額達7776萬美元。

事實上，根據財政部月初發布的去年全年出口統計，兩岸貿易依存度居高不下，對陸港出口總值，近年皆占我國出口四成以上，近五年又以2020年43.9%最高；其次則是2021年42.3%。財政部指出，大陸市場之於台灣的重要性，主要是因為兩岸電子產業鏈分工關係密切，經貿往來頻繁。