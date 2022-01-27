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中國官方加速處理房企未爆彈 研究解決恒大等不良資產

記者黃雅慧／綜合報導
近期許多知名房企紛紛求售項目以緩解流動性危機。 （中新社資料照片）
近期許多知名房企紛紛求售項目以緩解流動性危機。 （中新社資料照片）

中國官方近日召集幾家全國性資產管理公司（AMC）開會，研究參與房企的資產處理及併購案。

外界認為，官方可能準備藉由AMC來加速處理恒大集團等房企的不良資產，以免拖太久引發系統性金融風險。

第一財經報導，近日金融管理部門召集幾家全國性AMC開會，研究資產管理公司按照市場化、法治化原則，參與風險房地產企業的資產處置、項目併購及相關金融仲介服務。

報導指出，資產管理公司在上述領域具有豐富經驗，其參與有望加快風險企業資產處置進度，促進風險化解和市場出清。

資產管理公司的主要任務在於處理營業正常之金融機構的不良債權，將資產分門別類，加以整理、切割以便出售，使金融機構多了一個可以處理不良債權的機制，維持金融機構資產的價值，以降低不良資產處理之成本。

近期許多中國知名房企紛紛求售項目以緩解流動性危機，比如世茂集團尋求將廣州、深圳與上海等共36項目售出，過去六日已售出兩個項目，套現近人民幣30億元（約4.74億美元），足以償還2022年1月到期的債券規模。

據傳中國奧園也已成功出售多個境內外項目，回籠約人民幣30億元；另一知名房企「融創中國」則通過股權配售、資產處置等方式回籠資金約計人民幣300億元。

路透報導，中國房產行業低迷曾給不良資產管理公司帶來寒冬，但在行業觸底的時候，一些相對獨立且已出險的項目將給資產管理公司帶來操作的機會。

此前媒體報導，廣東省政府已擬定中國恒大債務重組框架內容，將出售恒大海外資產來抵債，恒大董事長許家印在中國恒大所持59.8%的股份可能在重組後全部「歸零」。

廣東政府希望能夠避免恒大破產重整，計畫將恒大的境外債務與資產與境內的重組分開處理。

政府希望通過出售恒大的海外資產（包括在香港上市的恒大汽車和恒大物業），以作為超過人民幣1500億元海外債務的償債主要來源。

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