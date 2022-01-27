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觸及6.32關口 人民幣在岸匯價 創下近四年新高

記者林宸誼／綜合報導

受到季節性結匯需求仍多助人民幣維持偏強走勢，人民幣對美元在岸即期匯率26日觸及6.32關口，但在大行購匯身影出現後，下午收盤小升至6.3219，與中間價同創逾三年九個月新高。

路透報導，交易員認為，美國聯準會政策決議公布前市場情緒謹慎，美元指數持穩在96關口附近，近期人民幣強勢主要來自於季節性結匯需求持續湧現，人民幣匯率指數（CFETS）也再創近六年半新高；但匯價未升破6.32，或許暗示監管層不會放任人民幣快速走升，盤中也出現中資大行購買美元身影，壓抑人民幣升值縮小。

在岸市場方面，26日人民幣對美元匯率下午收盤報6.3219，較上一交易日升值33個基點。人民幣對美元中間價報6.3246，較上一交易日升值172個基點。

證券日報報導，恒生中國首席經濟學家王丹表示，春節前企業結匯意願增強，從而推高對人民幣的需求，預計今年第一季，人民幣仍將保持強勢。先前市場對中國降息預期以及對美國加息預期已有相當一部分反映在匯率定價中，因而此次「變相降息」對匯率影響有限。

多位交易員表示，中資大行盤中購匯較多，但力度趨弱；春節前客盤結匯旺盛，但盤中6.32關口遲遲未破，也減弱了市場做多人民幣熱情。

匯率 降息 指數

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