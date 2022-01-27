觸及6.32關口 人民幣在岸匯價 創下近四年新高

受到季節性結匯需求仍多助人民幣維持偏強走勢，人民幣對美元在岸即期匯率 26日觸及6.32關口，但在大行購匯身影出現後，下午收盤小升至6.3219，與中間價同創逾三年九個月新高。

路透報導，交易員認為，美國聯準會政策決議公布前市場情緒謹慎，美元指數 持穩在96關口附近，近期人民幣強勢主要來自於季節性結匯需求持續湧現，人民幣匯率指數（CFETS）也再創近六年半新高；但匯價未升破6.32，或許暗示監管層不會放任人民幣快速走升，盤中也出現中資大行購買美元身影，壓抑人民幣升值縮小。

在岸市場方面，26日人民幣對美元匯率下午收盤報6.3219，較上一交易日升值33個基點。人民幣對美元中間價報6.3246，較上一交易日升值172個基點。

證券日報報導，恒生中國首席經濟學家王丹表示，春節前企業結匯意願增強，從而推高對人民幣的需求，預計今年第一季，人民幣仍將保持強勢。先前市場對中國降息 預期以及對美國加息預期已有相當一部分反映在匯率定價中，因而此次「變相降息」對匯率影響有限。

多位交易員表示，中資大行盤中購匯較多，但力度趨弱；春節前客盤結匯旺盛，但盤中6.32關口遲遲未破，也減弱了市場做多人民幣熱情。