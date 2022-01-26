防挖角、技術外流 美光解散上海DRAM設計團隊

美光科技正在解散150人規模的上海研發中心旗下的DRAM設計部門，並挑選40多位核心研發人員提供移民 美國的資格，預計最快在今年內完成。業內人士認為美光的大動作可能是為了防止人才被挖角及技術外流。

中國積體電路及手機 網站集微網報導，多位美光前員工與在職員工證實，美光此次並非解散整個上海研發中心，而是僅僅解散了DRAM設計部門，該部門總人數超過100人。

除了該團隊，美光上海研發中心還包括銷售、測試等多個部門。另外，美光目前在西安的工廠也不會發生其他異動，該廠主要開展積體電路裝配與測試以及DRAM模組製造。

美光員工指出，上海的DRAM設計團隊的解散將於今年內完成，公司提供技術移民美國資格的消息屬實，部分核心員工將可以攜帶家屬一同移民至美國，目前仍無法確定有多少員工會選擇移民。

一位前美光員工則透露，美光的DRAM設計團隊先前已有一大批人員，被挖角到中國本土IC設計公司和儲存大廠。

某半導體行業高管評論認為，美光解散DRAM設計團隊，很有可能是出於防止技術外流的考慮，雖然目前中國境內的DRAM企業數量相對較少，但未來幾年內或有可能湧現出新的幾家DRAM製造商，而且現有的DRAM企業也正求才若渴，美光此舉或是想將產品的設計和研發收攏至中國以外地區。

該行業高管指出，美光對智慧財產權保護的重視程度由來已久，先前美光就曾因商業機密洩露將聯電告上法庭。不過在2021年11月26日，美光與聯電共同宣布達成全球和解協議，將各自撤回向對方提出的訴訟，聯電將向美光一次支付金額保密的和解金，雙方在聲明中均表示，期待未來達成共同的商業合作機會。

美光在該智慧財產權訴訟結束時就曾強調，智慧財產權保護是美光賴以保持競爭力重要基石。

市場調研公司Counterpoint報告顯示，三星 以41.5%的市占率居市場首位，SK海力士市占率29.3%排第二，美光則為23.4%居第三，前三大廠合計占DRAM市場94.2%。