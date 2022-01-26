中喊要嚴控支出 騰出錢改善民生

中國財政部副部長許宏才25日表示，今年各級政府都要過緊日子，從嚴控制一般性支出，騰出更多資金用於支持經濟發展和改善民生。（取材自國新網）

中國財政部 副部長許宏才25日表示，今年的財政政策要做到五個方面，其中，要嚴控政府支出，提高財政資金績效，堅持艱苦奮鬥、勤儉節約，各級政府都要過緊日子，從嚴控制一般性支出，騰出更多資金用於支持經濟發展和改善民生。

澎湃新聞報導，許宏才在25日舉行的2021年全年財政收支情況記者會上指出，中共中央經濟工作會議明確提出，2022年繼續實施積極的財政政策，提升效能，更加注重精準、可持續。就中國財政部而言，準確把握穩字當頭、穩中求進的要求，落實好積極財政政策，穩定宏觀經濟，積極推出有利於經濟穩定的政策，政策發力適當靠前。

他表示，第一，堅持總量和結構並重，提升財政政策效能。保持財政支出在較高水準，加強財政資源統籌、大力優化支出結構、用好存量和增量資金，加大對重大戰略任務和重大項目的支持力度，保障和改善基本民生。

第二，實施新的減稅降費，增強市場主體的活力。落實已頒布的各項減稅降費及緩稅政策，鞏固拓展減稅降費政策成效；研究頒布新的組合式減稅降費政策，精準聚焦製造業高質量發展、支持中小微企業、個體工商戶紓困解難。

第三，用好地方政府債券 ，保障重點項目建設。合理確定新增地方政府債券額度，有效防範債務風險；優化專項債券使用方向，重點支持在建項目後續融資，保障重點領域項目建設需要；做深做細專項債券項目儲備，合理加快使用進度，確保債券資金盡快形成實物工作量，更好發揮對有效投資的拉動作用。

第四，增加轉移支付，保障地方特別是基層政府財政能力。中國政府中央財政轉移支付向困難地區和欠發達地區傾斜，著力強化財力薄弱地區的資金保障。透過資金直達和健全省以下財政體制等方式，推動財力下沉，增強基層政府提供基本公共服務的能力。

第五，嚴控政府支出，提高財政資金績效。強化各類預算 支出編制、審核和管理，全過程實施財政資金績效評價，推進評價結果與預算安排相銜接。