我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

精英高中被施壓廢除入學考試 亞裔生感受複雜

打破退休傳聞 眾議院議長波洛西宣布競選連任

台壽險業市值、淨值、獲利 同步飆新高

記者廖珮君／綜合報導

台股在2021年底奔上萬八，帶動壽險業12月持有台股市值、淨值和獲利三大指標財務數字同步創下歷史新高，市場認為，因壽險業12月帳上仍有大量股票未實現獲利，預估今年首月壽險業獲利將依舊亮麗。

據金管會統計，去年12月底壽險業握有台股市值飆上2兆1662億元（台幣，下同，約780億美元），同時因股票價值大幅走高，推升壽險業12月底淨值達2兆7222億元，壽險業又趁機實現資本利得，更進一步使壽險業去年全年稅前盈餘達3885億元，三大財務指標都飆新高。

壽險業者說，因壽險業去年底帳上仍有大量股票未實現獲利，加上1月台股和美股明顯回檔，預計業者可逢低進場撿便宜，在落袋為安加上逢低進場，預估壽險業1月獲利仍可期待。

金管會25日公布壽險業12月投資概況，12月壽險業未有明顯大幅加碼台股，主要明顯增加是國外投資、國際板債和外幣保單部位，合計19兆8763億元，占全體壽險可運用資金比例已達66.34%，不排除最快將在今年1月衝破20兆元關卡創下史上新高。

業者說，今年美國啟動升息潮，有助壽險業新錢投資的報酬率，預料今年壽險業將持續「錢」進海外，藉此拉高投資報酬率。

壽險業持有台股部位占比也達7.23%的高水位，持股水位偏高，市場預料後續加碼空間有限。

壽險 台股 投資

上一則

不玩了？Meta穩定幣計畫傳考慮出售資產 走上解散一途

下一則

最快AI超級電腦 Meta：年中完成

延伸閱讀

12月新車平均價 達創紀錄$47,077

12月新車平均價 達創紀錄$47,077
挺住Omicron衝擊 日本12月出口成長17.5%超預期

挺住Omicron衝擊 日本12月出口成長17.5%超預期
人民幣全球支付占比 12月升至六年高點 名列第四

人民幣全球支付占比 12月升至六年高點 名列第四
「積」情過後…台股外資轉賣 金融股撐盤

「積」情過後…台股外資轉賣 金融股撐盤

熱門新聞

傳奇投資人葛蘭森認為，美股形成超級泡沫，歷史性崩盤已經開始。（路透）

美股會腰斬？知名投資人：超級泡沫形成 拋售開始了

2022-01-20 23:03
美股賣壓在24日盤中加劇，道瓊工業指數暴跌逾1,000點。美聯社

美股跌勢加劇 道瓊指數暴跌1,000點

2022-01-24 12:43
今年買房應該不會太辛苦，但還是要謹慎以對。（路透）

今年想購屋置產嗎？你可能會遇到這些情形

2022-01-23 21:00
美國聯準會（Fed）即將舉行今年第一場決策會，各界屏息以待。 路透

什麼是「縮表」？市場影響多大？一文看懂Fed新操作

2022-01-22 18:22
愈來愈多投資人預期聯準會3月將一口氣升息2碼。（路透）

一口氣升息兩碼？ 市場押注Fed 將出現20年來大動作

2022-01-18 18:44
隨著投資人逢低買進大跌的科技股，美股24日出現戲劇性的反彈。美聯社

道指收復逾千跌點 漲99點 那指弭平4.9%跌幅 漲86點

2022-01-24 16:32

超人氣

更多 >
2022全球最佳退休地點排名 前5名有4個在中南美

2022全球最佳退休地點排名 前5名有4個在中南美
拜登考慮制裁普亭 不打算送美軍上烏戰場 俄批升高緊張

拜登考慮制裁普亭 不打算送美軍上烏戰場 俄批升高緊張
黛妃生前洩天機：哈利比威廉更適合當國王

黛妃生前洩天機：哈利比威廉更適合當國王
世說新聞／遊民辱華又放狗 華人爆錘反擊

世說新聞／遊民辱華又放狗 華人爆錘反擊
SAT考試將全面改採數位化 考試時間縮減為兩小時

SAT考試將全面改採數位化 考試時間縮減為兩小時