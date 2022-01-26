台壽險業市值、淨值、獲利 同步飆新高

台股 在2021年底奔上萬八，帶動壽險 業12月持有台股市值、淨值和獲利三大指標財務數字同步創下歷史新高，市場認為，因壽險業12月帳上仍有大量股票未實現獲利，預估今年首月壽險業獲利將依舊亮麗。

據金管會統計，去年12月底壽險業握有台股市值飆上2兆1662億元（台幣，下同，約780億美元），同時因股票價值大幅走高，推升壽險業12月底淨值達2兆7222億元，壽險業又趁機實現資本利得，更進一步使壽險業去年全年稅前盈餘達3885億元，三大財務指標都飆新高。

壽險業者說，因壽險業去年底帳上仍有大量股票未實現獲利，加上1月台股和美股明顯回檔，預計業者可逢低進場撿便宜，在落袋為安加上逢低進場，預估壽險業1月獲利仍可期待。

金管會25日公布壽險業12月投資 概況，12月壽險業未有明顯大幅加碼台股，主要明顯增加是國外投資、國際板債和外幣保單部位，合計19兆8763億元，占全體壽險可運用資金比例已達66.34%，不排除最快將在今年1月衝破20兆元關卡創下史上新高。

業者說，今年美國啟動升息潮，有助壽險業新錢投資的報酬率，預料今年壽險業將持續「錢」進海外，藉此拉高投資報酬率。

壽險業持有台股部位占比也達7.23%的高水位，持股水位偏高，市場預料後續加碼空間有限。