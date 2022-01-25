我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

歐洲人恐6成染疫 一旦退燒…全球將有數月免疫期

10萬俄軍壓境 烏國人學用手槍、油箱加滿「已準備好」

人民幣、台幣超強 傲視亞幣

記者陳美君／綜合報導

2021年哪些亞幣最強勢？BIS（國際清算銀行）公布最新統計，去年12月，人民幣與新台幣名目有效匯率指數分別飆高至128.56、125.77，均創歷史新高紀錄；進一步觀察納入物價變化後的實質匯率指數，人民幣仍維持歷史最高，新台幣則是締造近15年半的高點。

受到外資匯出、出口商拋匯，雙方對作影響，新台幣對美元24日微升0.4分，收27.696元，總成交量為14.755億美元。

央行統計顯示，去年一整年，美元指數大漲6.88%，放眼主要亞幣，僅人民幣與新台幣對美元維持升值，其中人民幣升值2.66%，新台幣升值2.95%，韓元則是貶值8.62%。

BIS資料顯示，去年12月，新台幣實質有效匯率指數上漲至112.57，創下近15年半新高，並高於主要貿易對手國貨幣韓元的104.34。

匯銀主管分析，新台幣實質匯率指數高於韓元，代表新台幣比韓元更強勢，不利我國出口報價競爭力；不過去年12月，被視為匯率「死亡交叉」、台韓匯率指數的差距為8.23，較去年11月的8.5已略為縮減，主要原因是，韓元也較過去略為轉強。

BIS資料顯示，去年12月，韓元實質有效匯率指數104.34，創三個月新高。

央行指出，當物價上漲率偏高時，新台幣名目匯率指數上升，有助抑制物價上漲的壓力；當實際產出高於潛在產出時，名目匯率指數上升，則可抑制過熱的景氣，表示新台幣匯率走勢為反通膨及反景氣循環，有助總體經濟的穩定。

匯銀主管指出，一國的匯率走勢，其實反映其經濟基本面，新台幣匯率去年一路強升，主要就是台積電等出口產業表現亮眼，出口商賺進滿手美元，除增加匯市的美元賣壓外，也不斷推升新台幣匯率；另一方面，台灣去年交出經濟成長逾6%的傲人成績單、台股指數屢創新高一度突破「萬八」，吸引外資蜂擁匯入買股，也是推升新台幣身價的關鍵主因。

央行官員強調，新台幣匯率的升貶是雙面刃，例如貶值有利於出口商，不利進口商；升值則有利於進口商，不利出口商。央行制訂匯率政策是以總體經濟為考量，無法迎合所有不同部門的需求。

匯率 指數 央行

上一則

中國確保經濟「穩增長」 各地新基建動工

下一則

全面升級 iPhone 14聚焦4大亮點

延伸閱讀

全球主要央行步調不一 恐加劇經濟和市場波動

全球主要央行步調不一 恐加劇經濟和市場波動
大仁說財經／債券殖利率大漲 股市投資人雀躍

大仁說財經／債券殖利率大漲 股市投資人雀躍
疫情、通膨影響 56%美國人付不起千元急難金

疫情、通膨影響 56%美國人付不起千元急難金
外資大逃殺 台幣爆量重貶 匯價創近1個月新低

外資大逃殺 台幣爆量重貶 匯價創近1個月新低

熱門新聞

傳奇投資人葛蘭森認為，美股形成超級泡沫，歷史性崩盤已經開始。（路透）

美股會腰斬？知名投資人：超級泡沫形成 拋售開始了

2022-01-20 23:03
今年買房應該不會太辛苦，但還是要謹慎以對。（路透）

今年想購屋置產嗎？你可能會遇到這些情形

2022-01-23 21:00
美股賣壓在24日盤中加劇，道瓊工業指數暴跌逾1,000點。美聯社

美股跌勢加劇 道瓊指數暴跌1,000點

2022-01-24 12:43
美國聯準會（Fed）即將舉行今年第一場決策會，各界屏息以待。 路透

什麼是「縮表」？市場影響多大？一文看懂Fed新操作

2022-01-22 18:22
愈來愈多投資人預期聯準會3月將一口氣升息2碼。（路透）

一口氣升息兩碼？ 市場押注Fed 將出現20年來大動作

2022-01-18 18:44
隨著投資人逢低買進大跌的科技股，美股24日出現戲劇性的反彈。美聯社

道指收復逾千跌點 漲99點 那指弭平4.9%跌幅 漲86點

2022-01-24 16:32

超人氣

更多 >
烏克蘭將領：俄羅斯決定入侵時間點 與中國有關

烏克蘭將領：俄羅斯決定入侵時間點 與中國有關
美股跌勢加劇 道瓊指數暴跌1,000點

美股跌勢加劇 道瓊指數暴跌1,000點
Omicron之後下一個變種病毒將如何？專家分析3種假設

Omicron之後下一個變種病毒將如何？專家分析3種假設
寧可上學也不要剷雪… 9歲男孩大嘆「累壞了」影片爆紅

寧可上學也不要剷雪… 9歲男孩大嘆「累壞了」影片爆紅
受不了嚴格防疫 香港金融圈外籍人士爆出走潮

受不了嚴格防疫 香港金融圈外籍人士爆出走潮