人民幣、台幣超強 傲視亞幣

2021年哪些亞幣最強勢？BIS（國際清算銀行）公布最新統計，去年12月，人民幣與新台幣名目有效匯率指數 分別飆高至128.56、125.77，均創歷史新高紀錄；進一步觀察納入物價變化後的實質匯率指數，人民幣仍維持歷史最高，新台幣則是締造近15年半的高點。

受到外資匯出、出口商拋匯，雙方對作影響，新台幣對美元24日微升0.4分，收27.696元，總成交量為14.755億美元。

央行 統計顯示，去年一整年，美元指數大漲6.88%，放眼主要亞幣，僅人民幣與新台幣對美元維持升值，其中人民幣升值2.66%，新台幣升值2.95%，韓元則是貶值8.62%。

BIS資料顯示，去年12月，新台幣實質有效匯率指數上漲至112.57，創下近15年半新高，並高於主要貿易對手國貨幣韓元的104.34。

匯銀主管分析，新台幣實質匯率指數高於韓元，代表新台幣比韓元更強勢，不利我國出口報價競爭力；不過去年12月，被視為匯率「死亡交叉」、台韓匯率指數的差距為8.23，較去年11月的8.5已略為縮減，主要原因是，韓元也較過去略為轉強。

BIS資料顯示，去年12月，韓元實質有效匯率指數104.34，創三個月新高。

央行指出，當物價上漲率偏高時，新台幣名目匯率指數上升，有助抑制物價上漲的壓力；當實際產出高於潛在產出時，名目匯率指數上升，則可抑制過熱的景氣，表示新台幣匯率走勢為反通膨及反景氣循環，有助總體經濟的穩定。

匯銀主管指出，一國的匯率走勢，其實反映其經濟基本面，新台幣匯率去年一路強升，主要就是台積電等出口產業表現亮眼，出口商賺進滿手美元，除增加匯市的美元賣壓外，也不斷推升新台幣匯率；另一方面，台灣去年交出經濟成長逾6%的傲人成績單、台股指數屢創新高一度突破「萬八」，吸引外資蜂擁匯入買股，也是推升新台幣身價的關鍵主因。

央行官員強調，新台幣匯率的升貶是雙面刃，例如貶值有利於出口商，不利進口商；升值則有利於進口商，不利出口商。央行制訂匯率政策是以總體經濟為考量，無法迎合所有不同部門的需求。