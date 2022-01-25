人民幣走升 踩到人行紅線 市場觀察官方是否出手

人民幣對美元在岸即期匯率創下三年九個月新高。（路透資料照片）

人民幣對美元在岸即期匯率 24日收盤小升至6.3320刷新近三年九個月高點，中間價也創逾三年八個月新高。交易員認為，美國聯準會 會議前夕，謹慎情緒較濃支撐美元走勢較穩，春節前夕客盤剛性結匯需求較旺，短期將支撐人民幣延續偏強走勢。

在岸、離岸人民對美元曾在18日雙雙升破6.34，創三年半新高，不過，人行副行長劉國強當天就出來喊話「不會允許出現單邊匯率」，導致人民幣由升轉貶，6.34關卡一度被視為人行的政策紅線，昨天再度碰到紅線，外界都在觀察人行是否出手。

不過，也有專家認為人行的政策紅線比較寬，興業研究指出，人民幣匯率在6.30到6.35的政策底仍穩固，倘若超預期升值延續，人行才有可能在春節前後加碼逆周期工具來調節匯率。短期關注A股吸引外資情況，中期境內降息將使中美短端利差進一步收斂，這對人民幣匯率是邊際利空。

在岸市場方面，昨日人民幣對美元匯率下午收盤報6.3320，較上一交易日升值77個基點。

路透報導，交易員指出，中美利差收窄令1年期掉期跌破1,140點創一年半新低，短期或仍有下行空間，這也降低客盤遠期結匯意願；不過臨近月底，也需關注掉期跨月買盤會否增多。

一名中資行交易員提到，愈臨近春節客盤結匯的愈多，前段時間客盤觀望情緒較濃，結匯意願有所下降，「但從上周開始結匯就多了起來。」

該交易員表示，春節前外貿企業普遍存在支付工資、獎金等剛性結匯需求，在前期遲遲未等到美元兌換人民幣反彈、無法以更優的價格出手，便擇機結匯。

另一位外資行交易員認為，本周美國聯準會要開會，美元應該有上漲動能，短期預計人民幣維持區間震盪。

新加坡 華僑銀行在最新報告中表示，大陸貨幣政策寬鬆未能阻止人民幣進一步走強，在農曆新年之前，季節性因素促使人民幣即期匯率及指數繼續走強。此外，大陸強勁的貿易順差和外資對人民幣資產的需求亦為匯價提供支撐。

報告認為，鑑於人民幣在美國聯準會緊縮周期中能夠提供多元化的收益，預計人民幣在即將到來的周期中貶值空間可能有限。