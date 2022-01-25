人行操作逆回購 放錢237億美元

為維護春節前流動性平穩，中國人民銀行24日公告，展開14天期逆回購操作，釋出資金人民幣1500億元（約237.9億美元），利率 為2.25%，較前次下降10個基點，被業內人士視為延續之前的「變相降息」，以應對經濟新的下滑壓力。

另對冲上周執行的規模人民幣1000億元（約158.億美元）7天期逆回購到期，24日人行共實現單日流動性淨投放人民幣500億元（約79.3億美元）。

在此之前，人行曾於去年12月24日，展開過14天期逆回購操作，規模僅人民幣100億元，當時利率為2.35%。

今年1月17日，人行將中期借貸便利操作（MLF）、7天期逆回購操作、常備借貸便利操作（SLF）利率各下調10個基點；1月20日，繼續下調一年期貸款市場報價利率（LPR）10個基點；五年期以上LPR 5個基點。

光大銀行金融市場部宏觀研究員周茂華分析，人行此次調降逆回購利率，是對應先前下調利率的配套動作，以應對經濟新的下滑壓力，推動市場利率適度下降，助力降低實體經濟融資成本，激發微觀主體活力，提振內需。

招聯金融首席研究員董希淼認為，下階段，中國貨幣 政策應更加主動有為，更加積極進取，注重靠前發力，目前金融機構加權平均存款準備金率為8.4%，降準仍有一定空間。

同時，人行在官方微信 公眾號發布「2021年銀行間市場運行報告」指出，2021年初，市場預期資金面收緊，貨幣市場利率上升，隨著流動性擔憂緩解，市場利率圍繞人行逆回購利率窄幅波動。