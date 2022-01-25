中國確保經濟「穩增長」 各地新基建動工

中國四川、江蘇、安徽、浙江、山東等多地第一季重大專案近日集中開工，投資 規模力度加大，從投資領域來看，基礎設施建設尤其是新基建成為重要發力點，顯示中國各地快馬加鞭趕在春節前動工，以確保經濟能夠「穩增長」。

經濟參考報報導，四川省成都市郫都區第一季重大項目集中開工，涉及項目包括科創新城、成都影視矽谷超高清科技創新園、綠色氫能產業功能區共30個，總投資人民幣108億元（約17.1億美元）。

不僅成都，江蘇、安徽、浙江、山東等多地第一季重大專案集中開工。山東煙台提出，要確保具備開工條件的專案應開盡開，爭取第一季省市重點專案開工率達到60%以上，專案年度投資完成率超過20%。寧夏要求，抓好專案建設各項工作，確保第一季70%的專案開工。

開工建設快馬加鞭，投資規模力度也加大。河南 提出，2022年固定資產投資增長10%，全年完成固定資產投資人民幣2.8兆元（約4441億美元）。安徽提出，2022年固定資產投資力爭增長10%以上。根據廣東重大專案安排，廣東2022年將安排省重點專案1570個，總投資約人民幣7.67兆元（約1.2兆美元），年度計畫投資約人民幣9000億元（約1427.5億美元），比去年計畫增長12.5%。

從投向領域來看，基礎設施建設尤其是新基建項目成為重要發力點。在2022年廣東年度計畫投資的人民幣9000億元中，基礎設施工程年度計畫投資人民幣4993億元（約791.9億美元），占比55.5%。根據專案安排，將加快建設粵港澳大灣區 國際科技創新中心和綜合性國家科學中心，推進鵬城實驗室、廣州實驗室建設等。

上海市近日發布「2022年上海市擴大有效投資穩定經濟發展的若干政策措施」顯示，2022年上海將適度超前開展基礎設施投資，加快推進一批事關城市長遠發展和安全保障的港區、航道、鐵路等工程。同時積極布局以新網路、新設施、新平台、新終端為代表的新基建專案。

植信投資首席經濟學家兼研究院院長連平表示，中國財政部已向各地提前下達了2022年新增專項債限額人民幣1.46兆元（約2315億美元），政策層面會對專項債形成進度把控，信貸投放力度也將加大。