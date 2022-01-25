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官方智庫：中國今年GDP估增5.3%

記者羅印冲／綜合報導
中國官方智庫預估，今年中國經濟增速5.3%。（路透資料照片）
中國官方智庫預估，今年中國經濟增速5.3%。（路透資料照片）

根據中國社科院宏觀經濟研究智庫和中國經濟日報中國經濟趨勢研究院聯合發布報告，預計今年中國國內生產毛額（GDP）年增約為5.3%，高於過去兩年平均增速，表明經濟繼續處於恢復態勢。

綜合媒體報導，上述報告指出，應避免經濟增速過度放緩，經濟增長是一個全局性問題；基準情形下，中國今年實際GDP增速低於潛在增長率水平，只要加強政策支撐力度，經濟增速不會跌破5%。高頻數據顯示，經濟增長動能自2021年7月以來持續處於偏弱狀態，到目前為止尚未出現企穩跡象，也進一步印證穩增長的必要性。

報告預計，從季度上看，GDP增速將呈現小波震盪走勢。從結構來看，由於疫情對三產負面影響大於二產，在負面影響完全消除之前，工業增加值增速高於經濟整體增速這一趨勢仍將繼續。預計今年基建投資將對經濟增長形成溫和托底作用；消費有望進一步恢復；出口繼續保持一定韌性，但增速將比去年顯著回落。

報告認為，經濟增速過度放緩的風險需引起高度重視，短期可能使得原本某些潛在的風險加速暴露，結構性矛盾也將表現得更為突出，增加防範化解重大風險的難度。

此外，2022年增長下行壓力有所加大，上半年穩增長任務較為突出；因此要適度加大宏觀政策逆周期調節力度，政策發力適當靠前，同時做好跨周期調節。

報告指出，應繼續保持適當的赤字規模，實施新的減稅降費政策；並提高地方政府專項債發行與「十四五」重大投資項目匹配度。

同時，穩健的貨幣政策要靈活適度。上半年貨幣政策在堅持穩健基調的基礎上，邊際上可適度寬鬆，保持實體經濟流動性合理充裕；也要做好重點領域風險防範化解工作。要審慎做好房地產市場穩房價、穩預期、穩投資工作，保持房地產市場持續平穩健康發展。

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