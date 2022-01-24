電動車、元宇宙 催動鴻海Q1榮景

鴻海 董事長劉揚偉23日表示，今年第1季雖是季節性傳統淡季，鴻海營運表現有機會比過去幾年好，幾個重要廠區今年只能有兩天春節假期，這是「過去未曾見過的榮景」。在電動車 與元宇宙 催動下，鴻海正在華麗轉型，電動車進度更是比預期提早一年。

鴻海2021年合併營收5.94兆元新台幣（約2124億美元），創新高，年成長近11%；2021年前三季獲利更是比前一年大增70%，為同期新高。劉揚偉高喊，「去年我們做得不錯，今年要更好」。

鴻海昨天舉行「愛在鴻海！LOVE IS ALL！」年度線上嘉年華，結合元宇宙、電動車等科技風格，象徵鴻海持續推進「3+3」產業轉型升級，劉揚偉致詞時，釋出以上訊息。

他強調，鴻海正在華麗轉型，外界都引領期盼，讓我們再次向世界證明鴻海「垂直整合」的核心能力。過去一年，從台灣到大陸，從亞洲到全球，面對疫情反覆、洪水天災等挑戰，鴻海持續召開集團防疫會議、彈性實施分時分流出勤、爭取施打疫苗，優先的考量都是如何確保員工與家屬的健康。

面對這樣的變局，劉揚偉指出，鴻海加速推展了F2.0數位轉型，從數位體驗、智能決策、營運效益三個面向著手，陸續建立集團高速網路、調整組織業務、更新集團官網。更重要的是，鴻海累積取得世界經濟論壇四座燈塔工廠的認證。

就短期營運來看，劉揚偉說，今年第1季雖是季節性傳統淡季，鴻海營運表現有機會比過去幾年好，幾個重要廠區今年只能有兩天春節假期，這是「過去未曾見過的榮景」。

就中長期發展來看，未來兩件大事（next big thing） 就是電動車及元宇宙，鴻海都將扮演要角。其中，去年的鴻海科技日上，除了秀出三款電動車之外，也透過虛擬的方式將科技日的成果，同步在元宇宙中呈現。