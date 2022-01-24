上海今年GDP年增率 市長龔正：增長5.5%

上海市長龔正。（取材自微博）

上海市長龔正23日宣布，2022年上海國內生產毛額（GDP）年增率目標5.5%左右。但相較於2021年，上海GDP年增率達8.1%，龔正解釋，這是「兼顧當前和長遠，綜合考慮了需求、供給和預期面臨的壓力。」

龔正強調，為確保2022年經濟穩增長，提出加快打造一流科研隊伍、推進「五個新城」建設、加快臨港新片區開放和提升城市數位化轉型等多項措施。

上海市地方「兩會」23日閉幕，龔正於會後記者會指出，2021年上海市幾個重要經濟指標表現出色。首先，GDP達人民幣4.32兆元（約6851億美元），年增8.1%，外貿進出口總額、第三產業（服務業）增加值、工業增加值分別突破人民幣4兆、3兆和1兆元關口（約6343億、4757億、1585億美元），高新技術企業突破2萬家。

但在設定2022年經濟工作目標時，龔正透露，上海全市增長目標定在5.5%左右，有信心、有底氣通過努力實現這一目標，保持經濟持續平穩健康發展。

事實上，受全球疫情 持續、企業債務危機頻發、消費不振和轉型陣痛等影響，世界銀行、高盛 等近日紛紛下修中國大陸2022年GDP成長率預期值至5.1和4.3%，認為大陸GDP年增率「保5」有困難。

龔正認為，儘管困難挑戰不少，但是上海經濟持續恢復發展的態勢沒有改變，支撐高質量發展的資源要素條件沒有改變，工作關鍵是穩字當頭、穩中求進。談到防疫，他說，突發疫情處置，上海始終力爭早、準、快。

就科技創新、產業發展，龔正提出，上海將加快集聚一流科研機構、建設一流科技設施，並打造一流科研隊伍；同時，要加大力度布局車規級晶片生產，並將聚焦技術創新、場景應用、環境優化等，提升數位化轉型。

龔正還說，今年是臨港新片區三年大變樣決戰決勝之年，建設將聚焦大力發展新興產業、深入推進新一輪制度開放、著力培育新功能平台「三個新」，並繼續在浦東探索展開綜合改革試點，提升虹橋國際開放樞紐功能，推進上海五個新城建設等。

龔正提到，2021年上海實際使用外資再創新高，仍是外商投資 熱土，2022年將進一步以今年1月1日RCEP生效為契機，落實好新版外資准入負面清單，深化服務業擴大開放，打造市場化、法治化、國際化一流營商環境。