我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

烏克蘭將領：俄羅斯決定入侵時間點 與中國有關

俄國入侵的倒數？美國啟動「烏克蘭撤僑指示」的預警

上海今年GDP年增率 市長龔正：增長5.5%

記者陳政錄／綜合報導
上海市長龔正。（取材自微博）
上海市長龔正。（取材自微博）

上海市長龔正23日宣布，2022年上海國內生產毛額（GDP）年增率目標5.5%左右。但相較於2021年，上海GDP年增率達8.1%，龔正解釋，這是「兼顧當前和長遠，綜合考慮了需求、供給和預期面臨的壓力。」

龔正強調，為確保2022年經濟穩增長，提出加快打造一流科研隊伍、推進「五個新城」建設、加快臨港新片區開放和提升城市數位化轉型等多項措施。

上海市地方「兩會」23日閉幕，龔正於會後記者會指出，2021年上海市幾個重要經濟指標表現出色。首先，GDP達人民幣4.32兆元（約6851億美元），年增8.1%，外貿進出口總額、第三產業（服務業）增加值、工業增加值分別突破人民幣4兆、3兆和1兆元關口（約6343億、4757億、1585億美元），高新技術企業突破2萬家。

但在設定2022年經濟工作目標時，龔正透露，上海全市增長目標定在5.5%左右，有信心、有底氣通過努力實現這一目標，保持經濟持續平穩健康發展。

事實上，受全球疫情持續、企業債務危機頻發、消費不振和轉型陣痛等影響，世界銀行、高盛等近日紛紛下修中國大陸2022年GDP成長率預期值至5.1和4.3%，認為大陸GDP年增率「保5」有困難。

龔正認為，儘管困難挑戰不少，但是上海經濟持續恢復發展的態勢沒有改變，支撐高質量發展的資源要素條件沒有改變，工作關鍵是穩字當頭、穩中求進。談到防疫，他說，突發疫情處置，上海始終力爭早、準、快。

就科技創新、產業發展，龔正提出，上海將加快集聚一流科研機構、建設一流科技設施，並打造一流科研隊伍；同時，要加大力度布局車規級晶片生產，並將聚焦技術創新、場景應用、環境優化等，提升數位化轉型。

龔正還說，今年是臨港新片區三年大變樣決戰決勝之年，建設將聚焦大力發展新興產業、深入推進新一輪制度開放、著力培育新功能平台「三個新」，並繼續在浦東探索展開綜合改革試點，提升虹橋國際開放樞紐功能，推進上海五個新城建設等。

龔正提到，2021年上海實際使用外資再創新高，仍是外商投資熱土，2022年將進一步以今年1月1日RCEP生效為契機，落實好新版外資准入負面清單，深化服務業擴大開放，打造市場化、法治化、國際化一流營商環境。

疫情 高盛 投資

上一則

全球主要央行步調不一 恐加劇經濟和市場波動

延伸閱讀

新亞廚房新設日式料理 HASHI 韓國大師傅主理 正宗上海菜+日式壽司料理 農曆新年與家人親友聚餐的最佳美食

新亞廚房新設日式料理 HASHI 韓國大師傅主理 正宗上海菜+日式壽司料理 農曆新年與家人親友聚餐的最佳美食
龔正：今年上海經濟增長目標定在5.5%左右

龔正：今年上海經濟增長目標定在5.5%左右
Omicron肆虐 張文宏：做好疫情暴增10倍準備

Omicron肆虐 張文宏：做好疫情暴增10倍準備
IMF：港經濟強勁復甦 料今年GDP 3%

IMF：港經濟強勁復甦 料今年GDP 3%

熱門新聞

傳奇投資人葛蘭森認為，美股形成超級泡沫，歷史性崩盤已經開始。（路透）

美股會腰斬？知名投資人：超級泡沫形成 拋售開始了

2022-01-20 23:03
美國聯準會（Fed）即將舉行今年第一場決策會，各界屏息以待。 路透

什麼是「縮表」？市場影響多大？一文看懂Fed新操作

2022-01-22 18:22
華爾街持續密切關注聯準會收緊貨幣政策。(美聯社)

巴隆：美股可能暴跌20%

2022-01-16 13:55
Dollar Tree被迫漲價25分，但消費者似乎並不買單。（路透）

Dollar Tree不再銷售1元商品 消費者群起抗議

2022-01-16 20:01
愈來愈多投資人預期聯準會3月將一口氣升息2碼。（路透）

一口氣升息兩碼？ 市場押注Fed 將出現20年來大動作

2022-01-18 18:44
今年買房應該不會太辛苦，但還是要謹慎以對。（路透）

今年想購屋置產嗎？你可能會遇到這些情形

2022-01-23 21:00

超人氣

更多 >
落軌華女高慧民死後一周 曼哈頓再有人被推下地鐵

落軌華女高慧民死後一周 曼哈頓再有人被推下地鐵
多數人都弄錯 醫警告噴完酒精別這樣做 否則無法消毒

多數人都弄錯 醫警告噴完酒精別這樣做 否則無法消毒
美國反制熔斷 返中機票破萬元 洛城飛中國航班全軍覆沒

美國反制熔斷 返中機票破萬元 洛城飛中國航班全軍覆沒
全美破7000萬確診…CNBC：2年來疫情難料 未來可能也是

全美破7000萬確診…CNBC：2年來疫情難料 未來可能也是
結婚前夕跳舞挨巴掌 印度富家女氣到隔日閃嫁他人

結婚前夕跳舞挨巴掌 印度富家女氣到隔日閃嫁他人