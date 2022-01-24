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上海擴大生產 解決車用晶片荒

記者羅印冲／綜合報導

車用晶片短缺問題衝擊全球汽車市場，上海市長龔正表示，上海正加大力度布局車規級晶片的生產，盡快解決汽車「缺晶片」問題。

觀察者網報導，上海市15屆人大六次會議閉幕後，上海市政府在世博中心舉行記者會。在回答關於新能源汽車發展的問題時，龔正表示，當前汽車正從單純的交通工具，向移動智能終端儲能單元和數位空間轉變，所以新能源汽車也是汽車產業發展的重要方向。

龔正說，近年來，上海已從供需兩端推出一批支持政策，近期還將推出實施意見，例如推動充換電等基礎設施建設。很多新能源汽車都是智能網聯汽車，去年下半年開始，智能網聯汽車「缺晶片」問題比較嚴重，因此上海也正加大力度布局車規級晶片的生產，盡快解決汽車「缺晶片」問題。

龔正強調，下一步將繼續統籌推進技術研發標準，制訂推廣應用數據安全和基礎設施建設，在新能源車大賽道上加快培育發展新優勢。

報導指出，上海新能源汽車已進入快速發展新階段，去年產值突破人民幣1600億元（約253.7億美元），年增200％；產量達到55萬輛，年增70％；全市累計使用新能源汽車超過67萬輛，去年超過25萬輛，占新車銷售43％。上海是中國新能源汽車保有量最多城市，目標到2025年全市新能源汽車產量超過120萬輛，產值突破人民幣3500億元（約555億美元）。

汽車 晶片

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