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中國新能源車銷售 今年估破500萬輛

記者陳政錄／綜合報導

中國汽車工業協會最新預測數據顯示，預估2022年新能源汽車產量及銷量有望突破500萬輛，提前完成官方制訂到2025年的產業發展目標，年增率超過四成。

據統計，2021年中國中國汽車製造業全年生產新能源汽車367.7萬輛，年增145.6%，另全年銷售352.1萬輛，連續七年排名世界第一，全球市占率達到13.4%。

中國汽車工業協會常務副會長付炳鋒形容，2021年新能源汽車發展趨勢，「像冬天的小麥遇到了春天的雨水」，經十幾年的培育，中國新能源汽車產品愈來愈豐富、核心技術更成熟、消費者接受度更強。

中國科學院院士歐陽明、高、中汽協副總工程師許海東等進一步分析，在高端和低端兩個市場，新能源汽車已經打開局面，譬如低端領域的五菱宏光MINIEV、高端的蔚來汽車等。到了2022年，隨小米、牛創、輕橙時代、盒子汽車等更多企業也加入造車新勢力，中國專家認為，中階新能源車也將迎來突破。

至於2022年中國對新能源汽車的補貼雖然較2021年減少約30%，並將在年底完全退出，《證券日報》引述北方工業大學汽車產業創新研究中心研究員張翔分析，由於免購置稅、免費送牌照等政策今年會繼續執行，他預計2022年新能源汽車產業的增長率將會達到79%。另一方面，也將帶動產業的優勝劣汰。

不過，對於中國國家發改委最新數據顯示，目前公共充電樁僅81萬個，尚未能實現鄉鎮、縣城等地全覆蓋，長安汽車董事長朱華榮建議，下一步，應重新優化充電設施，加速解決用戶的便利性需求等問題。

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