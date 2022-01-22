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外資大逃殺 台幣爆量重貶 匯價創近1個月新低

記者楊筱筠／綜合報導
熱錢出走，新台幣貶值6.6分收在27.702元，匯價創近一個月新低。（本報資料照片）
熱錢出走，新台幣貶值6.6分收在27.702元，匯價創近一個月新低。（本報資料照片）

外資大逃殺，台北股匯市21日上演股匯雙殺。匯銀主管指出，熱錢估計匯出10億美元，盤中一度重貶近1角新台幣，終場新台幣以貶值6.6分收在27.702元，匯價創近一個月新低，總成交量爆出26.8億美元天量，為近兩年最大。

匯銀主管指出，21日外資擴大匯出，新台幣盤中貶幅明顯擴大，一度重挫9.8分，盤中最低貶至新台幣27.734元。

但是在出口商開始進場撿便宜、積極拋匯，土洋對作下，最終收斂新台幣貶值幅度，「否則新台幣應該貶更兇」。

匯銀主管指出，Fed將在下周開會，此前官員談話偏向鷹派，美股震盪，科技股首當其衝，台股難逃跟跌命運，外資21日開盤後一路拋丟新台幣換成美元匯出，新台幣一路走貶，一度重貶9.8分，接近1角，貶至27.734元，寫下近一個月盤中最低價。

但因吸引出口商搶便宜，加上逢年關出口商有實質拋匯需求，土洋對作下，限縮新台幣全日貶幅，新台幣最終以貶值6.6分收在27.702元，寫近一個月新低，並創逾三個月最大貶幅。

匯銀主管指出，「昨日外資一直賣新台幣買美元，出口商趁便宜進場拋匯，掀起土洋對作」。

台灣近期疫情雖較嚴峻，但較韓國病例數仍偏少，加上第三劑疫苗開打，且台灣基本面佳，只是難擋國際金融情勢變化，加上台股成為外資提款機，昨日貶幅居亞幣之冠。

根據央行資料顯示，昨日新台幣貶值6.6分、單日貶幅達0.24％，高於韓元貶值0.13％；昨日美元指數升值0.26％，日圓升值0.47％。

累積本周以來，新台幣貶值7.8分，貶幅0.28％，主要出口對手國韓元同時期貶幅0.56％，為新台幣的二倍。

央行之前報告指出，主要經濟體因應通膨壓力升高，可能提早且大幅調整貨幣政策緊縮步調以及時程，將牽動未來國際資金流向，影響全球股匯債市穩定。

匯銀主管認為，台積電賣壓沉重，外資持續賣股匯出，外資態度成為未來新台幣表現關鍵，由於台股下周封關，進入農曆春節年假，假設外資匯出力道減弱，在出口商拋匯需求下，新台幣估將會在27.6到27.7區間震盪。

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