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恒大債務重組 董座許家印59.8%持股恐歸零

記者黃雅慧／綜合報導

據財經智庫「REDD」引述消息人士稱，廣東省政府已擬定中國恒大債務重組框架內容，將出售恒大海外資產來抵債，恒大董事長許家印在中國恒大所持59.8%的股份可能在重組後全部「歸零」。

報導指出，根據外流的資料顯示，廣東省政府已經完成了對恒大的盡職調查，本周晚些時候已向國務院遞交擬議框架內容，以供評估和討論。可能在3月5日前宣布該框架，屆時將召開13屆全國人大五次會議。

當地政府希望能夠避免恒大破產重整，計畫將恒大的境外債務與資產與境內的重組分開處理。 政府希望通過出售恒大的海外資產（包括在香港上市的恒大汽車和恒大物業），作為超過人民幣1500億元（約237.6億美元）海外債務的償債來源。

廣東省政府計畫將恒大的資產主要出售給大陸國資企業主導的投資人，並計畫在今年10月前公布一份具體的重組方案。

據盡職調查報告顯示，恒大海外負債超過人民幣1500億元，包括2185億美元存續公募債，剩下少部分是私募債和銀團貸款。

也有消息稱，恒大董事長許家印在中國恒大所持59.8%的股份可能在重組後或「歸零」，許家印要下台，辭任恒大集團主席。

另外，由於恒大債務違約後，遲未與境外債權人洽談，引發不滿，一群海外債券持有人近期經投行聲明，批評恒大自境外債務違約後，從未與境外債券持有人展開實質性討論，並制定可行的重組計畫，因此考慮對其採取法律行動，展開強制執行措施。

恒大公告表示，考慮集團目前面臨經營和財務挑戰，恒大風險化解委員會正在積極研究解決方案並與債權人進行溝通。

恒大集團 重組 債券

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