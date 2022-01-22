我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

只差33呎進美國 印度偷渡客1家4口 暴風雪中凍死

佛州網紅沛提托命案 未婚夫生前筆記本「坦承殺人」

中國力推新能源車 擬取消購買限制

記者呂佳蓉／綜合報導
中國將逐步取消各地新能源車購買限制。（中新社）
中國將逐步取消各地新能源車購買限制。（中新社）

中國國家發改委提出，將大力推廣新能源汽車，逐步取消各地新能源車輛購買限制，推動落實免限行、路權等支持政策，加強充換電、新型儲能、加氫等配套基礎設施建設，積極推進車船用液化天然氣（LNG）發展。

中國國家發改委網站刊登「促進綠色消費實施方案」，其中指出，要推動開展新能源汽車換電模式應用試點工作，有序開展燃料電池汽車示範應用；深入開展新能源汽車下鄉活動，鼓勵汽車企業研發推廣適合農村居民出行需要、質優價廉、先進適用的新能源汽車，推動健全農村運維服務體系。

方案也提及，要穩步擴大綠色債券發行規模，鼓勵金融機構和非金融企業發行綠色債券，更好地為綠色低碳技術產品認證和推廣等提供服務支持。鼓勵社會資本以市場化方式設立綠色消費相關基金。鼓勵開發新能源汽車保險產品，鼓勵保險公司為綠色建築提供保險保障。

方案提出，目標到2025年，綠色消費理念深入人心，奢侈浪費得到有效遏制， 綠色低碳產品市占率大幅提升，重點領域消費綠色轉型取得明顯成效，綠色消費方式得到普遍推行，綠色低碳循環發展的消費體系初步形成。

方案指出，到2030年，綠色消費方式成為公眾自覺選擇，綠色低碳產品成為市場主流，重點領域消費綠色低碳發展模式基本形成，綠色消費制度政策體系和體制機制基本健全。

汽車 保險 債券

上一則

人民幣支付排名超越日幣 躍升全球第四位

下一則

海運價2周連跌 市場警戒

延伸閱讀

一紙公文揭缺電危機 用電「彈性夜減」3月提前上路

一紙公文揭缺電危機 用電「彈性夜減」3月提前上路
冷眼集／供電牛棚吃緊 政府老神在在

冷眼集／供電牛棚吃緊 政府老神在在
寧德時代 殺進汽車換電市場 推自家品牌

寧德時代 殺進汽車換電市場 推自家品牌
刺激五大消費 發改委提十項措施

刺激五大消費 發改委提十項措施

熱門新聞

傳奇投資人葛蘭森認為，美股形成超級泡沫，歷史性崩盤已經開始。（路透）

美股會腰斬？知名投資人：超級泡沫形成 拋售開始了

2022-01-20 23:03
即使是千萬富豪，都有著不輕易浪費小錢的習慣。（示意圖／取材自pixabay）

富豪都這樣存錢：儲蓄7要點「小錢要省、睡飽重要」

2022-01-13 20:57
高盛認為，股票仍是最佳的抗通膨資產。 路透

通膨高漲之際 高盛：「這項資產」仍為最佳抗通膨標的

2022-01-15 09:01
二手車價格創本世紀新高。（路透）

二手車漲不停 均價2.8萬創20年新高 白宮也束手無策

2022-01-15 12:47
華爾街持續密切關注聯準會收緊貨幣政策。(美聯社)

巴隆：美股可能暴跌20%

2022-01-16 13:55
Dollar Tree被迫漲價25分，但消費者似乎並不買單。（路透）

Dollar Tree不再銷售1元商品 消費者群起抗議

2022-01-16 20:01

超人氣

更多 >
美國人平均年薪多少？華頓商學院教授：學生普遍高估

美國人平均年薪多少？華頓商學院教授：學生普遍高估
國企高幹當孩子面毆妻 她邊挨揍邊安慰「寶寶不要怕」

國企高幹當孩子面毆妻 她邊挨揍邊安慰「寶寶不要怕」
曼哈頓遇襲亞裔模特發聲 憂更多高慧民被吞噬

曼哈頓遇襲亞裔模特發聲 憂更多高慧民被吞噬

紐約市哈林區槍案 警1死1重傷 亞當斯上任首次警察殉職

紐約市哈林區槍案 警1死1重傷 亞當斯上任首次警察殉職
華郵：透過Venmo或Paypal收取Airbnb房租將須申報

華郵：透過Venmo或Paypal收取Airbnb房租將須申報