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人民幣支付排名超越日幣 躍升全球第四位

記者林則宏／綜合報導
人民幣全球支付排名去年12月超越日幣，升至全球第四位。（路透）
人民幣全球支付排名去年12月超越日幣，升至全球第四位。（路透）

據上海證券報報導，環球銀行金融電信協會（SWIFT）最新發布的數據顯示，2021年12月，在基於金額統計的全球支付貨幣排名中，人民幣全球支付排名升至全球第四位，為六年來首見。

從比例來看，人民幣全球支付占比由去年11月的2.14%升至12月的2.70%；從金額來看，2021年12月，人民幣支付金額較11月增加了34.6%，同期全球所有貨幣支付金額總體增加了6.44%。

去年12月，全球主要貨幣的支付金額排名，美元、歐元、英鎊分別以40.51%、36.65%、5.89%的占比位居前三位。日元則較此前的第四位下滑一位至全球第五大活躍貨幣，占比2.58%。

在全球金融海嘯爆發後，中國就積極推動人民幣國際化。「十四五」規劃明確提出，「要穩慎推進人民幣國際化，堅持市場驅動和企業自主選擇，營造以人民幣自由使用為基礎的新型互利合作關係」。

緬甸中央銀行去年12月14日宣布，即日起，允許在中緬邊境地區使用人民幣和緬元直接進行邊境貿易結算。除緬甸外，近年來，中國與阿拉伯聯合大公國、俄羅斯、伊朗的石油貿易，也在積極推動「去美元化」，改以本幣進行結算。

貨幣 邊境 緬甸

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