人行調降貸款利率 穩住中國房市用意明顯

時隔21個月，人民銀行下調二項LPR利率，減輕企業貸款負擔，穩住房市用意明顯。（中通社）

中國人民銀行20日分別調降一年期及五年期以上的貸款 市場報價利率 （LPR）10個基點及5個基點，其中，掛勾房貸利率的五年期以上的LPR降至4.6％，是21個月來首見調降，此舉有望減輕民眾的房貸成本，穩住房市的用意明顯。

路透分析，LPR利率調降，體現政策引導銀行降低實體融資成本增長的意圖，一年期LPR主要影響企業短期貸款，而五年期以上的LPR調降幅度略顯保守，表明在「房住不炒」大方向下，房地產需求端調控明顯放鬆的概率不大，樓市政策重在托底穩住房市，而非刺激房市買氣。

專家認為，中國新年首月即下調中期借貸便利（MLF）等政策利率，並引導LPR利率下降，符合近期官方對於貨幣 政策「主動作為、靠前發力」的表述，而鑒於國內經濟面臨的供給與需求雙衝擊，年內貨幣政策仍有放鬆空間，有可能繼續降準、降息，並配合運用再貸款等穩增長措施。

按現行規定，新發放首間個人住宅貸款利率，不得低於相應期限的LPR，第二間住宅房貸利率，也不得低於相應期限LPR加60個基點。因此，做為報價參考基準的5年期以上LPR下調後，貝殼研究院測算，房貸人民幣100萬元、貸款30年，每年可減少還款約人民幣360元。

澎湃新聞引述業內人士指出，考慮到商業銀行可貸資金後續更加充裕、利率有進一步下調空間，減負效應將更明顯。

易居研究院智庫中心研究總監嚴躍進分析，從房企角度看，中長期貸款資金成本將降低，鼓勵「願貸敢貸」，有助激活投資和新開工意願；對購屋者來說，房貸成本下調，可激活合理住房消費需求、活躍交易。

但招聯金融首席研究員董希淼提醒，多數存量房貸重定價日為每年1月1日，本月LPR下降對這部分存量房貸影響相對有限；同時，相較一年期LPR調降10基點，五年期以上LPR僅調降5個基點，他認為，非對稱調整反映出政策有利剛性需求，但「房住不炒」的主旋律仍然不變。

在中國強調保障民眾住房基本需求下，貝殼研究院數據顯示，2022年1月，103個重點城市首間房貸利率平均為5.56%，第二間利率為5.84%，均較上月降8個基點；1月房貸平均放款周期50天，較上月縮短七天。