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中國優惠政策吸引 民眾回鄉置產大增

記者黃雅慧／綜合報導

中國春運啟動，民眾回家鄉團圓之際，可能也帶動一波回鄉買房風潮，統計顯示，有高達41.2%民眾想要回家鄉買房，其中約六成計畫買三房，主要原因除了房價相較大都市便宜外，近年各地方政府吸引人才的優惠政策也吸引56.3％的人群返鄉。

中國房產訊息平台「58同城」、「安居客」20日發布的「2021-2022返鄉置業報告」顯示，選擇2022年返鄉置產的民眾高達41.2%，上次數據為37.8%。選擇在工作城市置產的人為49.7%；另外有9.1%的人選擇在工作城市的周邊城市購房。

至於為何返鄉置產，有56.3%的人群主要是受到人才、落戶等優惠政策的吸引，去年政策因素只有27%，顯示政策吸引力正在上升；48.4%的人群是方便照顧父母家人；此外，有過半的人認為，大城市的房價壓力也是促使人們回家置產的重要原因。

該報告顯示，在參與調研的人群中，有13.8%的返鄉置產人群已買房，另有66%的返鄉置產人群表示想在兩年內買房。在工作城市置產的人群中，有75.1%的人表示要在兩年內買房。

關於購買房源的戶型，約六成人群選擇購買三房，61.8%的返鄉置業人群傾向選擇總價在50萬至150萬元人民幣的房子，71.1%在工作城市置產的人群選擇總價在50萬至200萬元人民幣的房子，其中工作城市置產人群選擇總價在150萬元人民幣以上的房子占比高於返鄉置產人群。

就城市來看，新一線城市的重慶、成都、西安、蘇州對外流人群返鄉的熱度依然高，與2020年返鄉置產情況相當；杭州、南京、東莞、武漢鄭州返鄉置產熱度排名上升，長沙返鄉置產熱度排名下降。

二線城市中，合肥、佛山、無錫、福州、惠州、昆明、常州返鄉置產熱度排名上升。

房價 鄭州 武漢

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