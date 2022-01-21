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台去年外銷訂單創新高 上月連22紅超預期

記者鍾泓良／綜合報導

台灣經濟部統計處20日公布去年12月外銷訂單金額為679億美元，創歷年單月新高，年增12.1%，拿下連22紅。2021年全年訂單成績更亮眼，全年接單總額達6741.3億美元，創歷史新高，年增26.3%，是16年來最大增幅。

統計處預估，今年1月外銷訂單金額為585億美元至600億美元，年增11%至13.8%。統計處長黃于玲表示，若是預估準確，有望達成淡季不淡、創下最強1月的紀錄。

經濟部上月預估去年12月外銷訂單金額為605億美元至620億美元，實際表現遠超預期。對此，黃于玲解釋，因數位轉型及新興科技應用需求持續擴增，電子業供應鏈缺料問題改善速度也優於預期，大幅度推升手機、筆電及網通產品訂單成長；傳統貨品也因為終端需求強勁及國際原物料價格仍高檔盤旋，推升包括基本金屬貨品的訂單表現。

回顧去年訂單表現，黃于玲分析，疫情自2020年爆發以來，推升遠距商機及宅經濟，加上台灣半導體產業擁有優秀製程及產業聚落，因此數位轉型趨勢符合台灣產業型態優勢；隨著各國施打疫苗，帶動經濟復甦及終端需求，讓傳統貨品墊高去年訂單表現。

去年全年暢旺，在高基期下今年訂單是否難再攻高？黃于玲說，依照經濟預測機構IHS markit預估，今年全球經濟成長率為4.2%，不像去年成長率那麼高，但還是維持正成長；因此預期今年台灣外銷訂單仍會朝向正成長，但增幅會較緩和。

至於能否趁著最強第一季的氣勢，催動今年全年訂單金額繼續創高？黃于玲提醒，還是要注意今年是否出現黑天鵝。

據受查廠商對今年1月接單看法，按接單金額計算之動向指數為44.9，預期1月整體外銷訂單金額將較去年12月減少，其中資訊通信產品、電子產品及光學器材動向指數分別為46.3、46.8及36.7，代表這些貨品接單金額會較去年12月低。

指數 疫情 供應鏈

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