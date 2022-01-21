互聯網監管新規壓力？螞蟻集團減持眾安在線持股

螞蟻集團減持眾安在線股份。（路透）

市場盛傳中國監管機關將制訂新規管制互聯網企業的投融資操作，使得互聯網科技巨頭近期動作頻頻，螞蟻科技集團近日就減持互聯網保險 第一股「眾安在線」的持股，從13.54%降為10.37%，被外界視為螞蟻因應官方即將推出新規定的最新動作。

香港 聯交所公告，「眾安在線」最大股東螞蟻科技集團股份有限公司（簡稱螞蟻集團）減持約4653萬股眾安在線股票，持股比率從13.54%降至10.37%。雙方皆稱本次減持是正常投資 決策，彼此戰略合作關係不變。

眾安在線是由「三馬」（馬雲、馬化騰、馬明哲）所共同成立，股東中的的另外兩家包括騰訊和中國平安，對眾安在線的持股比率不變，均為10.2%左右。

眾安在線表示，本次減持是股東正常的投資決策，公司業務發展一切正常；螞蟻集團也稱，本次減持是正常的投資決策，儘管持有眾安的股份有所降低，但雙方的戰略合作關係將保持不變，螞蟻一如既往看好眾安在線的長期發展。

眾安在線於2017年9月正式登陸香港H股，成為中國互聯網保險第一股，眾安在線股價表現亮麗，2021年第一季，眾安在線市值突破港幣1000億元，股價創三年新高。

路透報導，中國監管機關即將推出「互聯網企業上市及投融資操作規範」，新規定要求擁有超過1億用戶或收入超過人民幣100億元的平台公司，其任何投資或籌資活動須獲得批准。

日前騰訊減持Sea股份以及字節跳動調整戰略投資部的業務，皆被認為與該消息有關。