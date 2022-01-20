華為抗美變招 搶進私募基金布局半導體 加速國產化

華為首次進軍私募基金領域，將可募集更多資金來投資半導體，加速大陸半導體產業國產化，這也是華為面對美國封殺的最新動作。（中新社）

華為 首次進軍私募基金領域，中國基金報報導，華為旗下「哈勃科技創業投資 有限公司」日前已完成私募基金管理人備案登記，意味哈勃科技未來可推出私募基金產品，將可募集更多資金來投資半導體領域，加速中國半導體產業國產化，這也是華為面對美國封殺的最新動作。

據了解，華為遭美國禁令限制發展半導體事業後，日前傳出擬結合中國官方與中國晶圓代工龍頭中芯國際，共同在深圳建立晶圓廠，切入晶圓製造領域，若此消息為真，晶圓製造需要大筆資金，透過私募基金可以讓華為在最短的時間內拿到最多的資金。

根據天眼查資料顯示，哈勃科技成立於2019年4月23日，最新註冊資本人民幣30億元（約4.73億美元）。

股東信息顯示，該公司由華為投資控股有限公司100%全資持股。

哈勃科技這幾年投資版圖十分龐大，出手速度也很快，重點投資半導體晶片 領域的初創型企業，涉及晶片設計、EDA、封裝、測試、材料和設備等各環節，持股企業有上海鯤游光電科技有限公司、雲南鑫耀半導體材料公司、深思考人工智能機器人科技（北京）公司等，投資版圖涉及微電子、半導體、人工智能等。

據PitchBook數據指出，截至2021年底，哈勃共投資56家公司，光是2021年哈勃投資數量就達27家，其中不少公司還拿到千萬美元規模的資金。

去年，華為投資許多涉及車用半導體的公司，且在當年8月，華為還斥資4600萬美元，投資光阻劑公司徐州博康。

華爾街日報早前曾引述分析人士說法指出，華為憑藉哈勃投資，能培養、鞏固未來潛在供應商，同時在中國積極發展晶片展業的當下，華為的投資也可望獲得豐富的財務報酬。

此外，研究機構Omdia半導體研究負責人何暉指出，半導體行業供應鏈非常長，華為透過廣泛投資，就可以在供應商那邊獲得了優先供應。

此外，也有中國媒體分析指出，在當前中國中國半導體國產化浪潮趨勢的推動下，華為顯然也在加速布局。

而其背後承載的，是促進半導體產業中國國產化，推動發展中國國產晶片供應鏈的使命。