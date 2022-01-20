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艾司摩爾EUV設備供貨無虞 台積電擴產吃定心丸

財經新聞組／綜合報導

半導體極紫外光（EUV）設備獨家供應商艾司摩爾 （ASML）19日表示，先前柏林廠火災不影響出貨與產能，樂觀預期今年營收可望大增二成，一掃先前EUV生產不確定性，可能延誤台積電先進製程發展腳步陰霾。

市場看好，艾司摩爾為出貨打包票並看好後市，台積電擴產將吞定心丸，持續獨霸先進製程，家登、迅得、帆宣等艾司摩爾台灣供應鏈同步惠。

台積電未評論單一供應商訊息。業界認為，台積電近年資本支出大舉拉升，與採購EUV衝刺先進製程，以及既有設備升級緊密關聯，特別是下世代EUV設計更精密複雜且體積更大，造價更高於當前機種，目前每台機種價格約1.4億歐元，推估新世代EUV每台將超過1.5億歐元，也因此，台積電今年資本支上看440億美元，年增幅33%起跳。

台積電總裁魏哲家先前回應分析師關注資本支出拉升與EUV採購議題時指出，台積電已規畫三年千億美元資本支出，是獲得供應商提前做好準備的承諾及支持，不論是否為EUV，都不希望有任何瓶頸。統計顯示，台積電2020年EUV微影量產設備台數居全球五成，EUV晶圓產量更占65%，持續稱霸。

不過，艾司摩爾先前傳出柏林廠失火停工，該公司第一時間僅對外宣布「影響評估中」，使得市場憂心可能衝擊EUV設備供貨，牽動台積電先進製程機台導入與量產時程。

針對外界關注柏林廠部分建物火災的影響評估，艾司摩爾19日在財報會議上正式宣布，根據目前資料評估，柏林工廠火災不會對2022年出貨產生重大影響，並樂觀預期該公司2022年營收可望年增20%。這意味艾司摩爾整體出貨持續強勁，供應狀況順暢，也為台積電擴產吞下定心丸。

艾司摩爾表示，去年第四季淨利為17.7億歐元（20.1億美元），季成長2%，優於市場預估的15.1億歐元；上季營收為50億歐元，略低於分析師原估的51億歐元，毛利率則為54.2%。

艾司摩爾正大舉投資，以提高產能，力圖緩解全球半導體短缺。該公司執行長韋尼克（Peter Wennink）強調，今年的營收成長預測已考量柏林工廠失火的影響，「依據我們目前的觀察，我們能妥善處理這場火災的影響，不會對2022年的系統出貨產生重大影響」。

展望今年，艾司摩爾認為，客戶需求高於產能，為支持客戶，一方面提供客戶在既有機台上的升級生產力，另一方面優化工廠生產周期、增加機台出貨量。此外，英特爾昨也和艾司摩爾共同宣布，首度採購下世代EUV設備High-NA，預計2025年導入量產。

台積電 營收 分析師

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