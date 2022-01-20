中國互聯網投資籌資 須官方點頭

中國監管機關即將推出互聯網企業新規定，要求擁有超過1億用戶或收入超過人民幣100億元的平台公司，任何投資或籌資活動須獲得批准。（路透）

路透報導指出，中國監管機關即將推出「互聯網企業上市及投融資 操作規範」，新規定要求擁有超過1億用戶或收入超過人民幣100億元（約15.76億美元）的平台公司，其任何投資 或籌資活動須獲得批准。

受到傳聞影響，字節跳動緊急「調整」戰略投資部、騰訊減持蝦皮母公司「Sea」股權，也被認為與新規有關。對此，陸網信辦回應新政策訊息內容不實。

路透引述消息人士指出，中國網路監管機構正在起草監管互聯網公司融資和投資的新規則。知情人士稱，新規要求擁有超過1億用戶或收入超過人民幣100億元的平台公司，其任何投資或籌資活動須獲得批准。該人士還表示，涉足負面清單行業的互聯網公司亦需遵守新規。

字節跳動日前就傳出調整戰略投資業務部可能跟新政策有關。據「香港經濟日報」報導，字節跳動將整體裁撤投資業務，涉及約百名員工，其中，戰略投資負責人趙鵬遠及戰投板塊部分員工或將放棄投資業務，併入戰略業務，財務投資板塊則將徹底解散。

不過，字節跳動回應稱，公司決定加強業務聚焦，減小協同性低的投資，因此將戰略投資部員工分散到各業務線，加強戰略研究職能與業務的配合。

若外電消息屬實，則受到影響的互聯網公司將不僅僅字節跳動一家。阿里巴巴、騰訊、美團、滴滴、百度、京東等多家互聯網巨頭用戶均已上億，其投資策略或將發生重大變化。

也因此，騰訊先前減持蝦皮母公司「Sea」股份，在Sea持股占比將由21.3％減至18.7％，連同建議之股份投票 權變動，其於Sea所持有的投票權預計將減少至10％以下。

該舉動也被市場分析認為是為了規避即將推出的規定所做的避險舉動。

對此，財聯社經向中央網信辦相關部門負責人詢問，中央網信辦表示從未推出此文件。