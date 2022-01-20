中國保經濟維穩 減稅降費延續

為確保2022經濟開局維穩，中國國務院 總理李克強19日主持國務院常務會議，決定延續實施部分到期的減稅降費政策，以支持企業紓困 和發展，涵蓋科技創新、醫療、教育 、住房保障等領域共11項。

國常會指出，減稅降費是直接有效公平的惠企利民政策。因此會議決定，在前期已對部分到期稅費優惠政策延期的基礎上，再延續涉及科技、就業創業、醫療、教育等領域的11項稅收優惠政策至2023年底。

優惠延續內容包括，免徵符合條件的科技企業孵化器、大學科技園和眾創空間孵化服務增值稅，並繼續放寬初創科技型企業的稅務認定標準。

同時，免徵農產品批發市場、農貿市場房產稅和城鎮土地使用稅、免徵城市公交站場等運營用地城鎮土地使用稅。

針對地方，國常會指出，繼續授權省級政府自主決定免徵、停徵或減徵地方水庫移民扶持基金。

醫護人員和住房保障等領域，會議決定，免徵醫務人員和防疫工作者臨時性補助、獎金及單位發給個人的預防藥品等實物的個人所得稅，並繼續免徵高校學生公寓房產稅和相關租賃合約印花稅，對承擔商品儲備政策性業務的企業自用房產、土地免徵房產稅和城鎮土地使用稅，另減按15%徵收汙染防治第三方企業所得稅等。

適逢春節將至，中國國務院還要求，各地、各有關部門加強能源和重要民生商品保供穩價工作，一是保持煤炭正常生產，支持煤電企業應發盡發，保證油氣供應；二是做好蔬菜、肉蛋奶、水產品等生產，並促進擴大消費；第三，做好應對惡劣天氣、突發疫情等不確定因素的預案；四是要強化質量安全監管，依法查處哄抬價格等違法行為。