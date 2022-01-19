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大摩：中國清手機庫存 半導體零組件廠面臨砍單

記者張瀞文／綜合報導
大摩看亞洲科技股
大摩看亞洲科技股

摩根史坦利（大摩）最新通路訪查顯示，中國智慧機製造商準備於元月底前降價清庫存，但由於通貨膨脹因素，使銷售面臨挑戰；預期在高存貨壓力下，半導體相關零組件將出現10%~15%的砍單壓力。

大摩發布最新報告指出，在雙11銷售結束後，中國Android智慧型手機需求急凍，不但手機庫存明顯增加，相關零組件的庫存同樣成長，特別是射頻（RF）半導體影像感測器、行動裝置用動態隨機存取記憶體（DRAM）、觸控與驅動整合晶片（TDDI）、甚至5G系統單晶片（SoC）。

大摩執行董事暨半導體產業分析師詹家鴻示警，農曆年後中國智慧機砍單潮恐將來臨，遞延效應將影響第二季台系半導體廠表現。不過，有些台廠仍是大摩看好標的，例如，智慧機相機畫素提高，有利影像訊號處理（ISP）升級，因此大摩仍看多聯電、世芯-KY，給予「優於大盤」的投資評等。

大摩雖然調降聯發科今年的5G系統單晶片（SoC）出貨量，但仍維持聯發科「優於大盤」的投資評等，主要是肯定聯發科平均產品銷售單價（ASP）提升、毛利率持穩。另外，大摩對於宏捷科、京元電子及台積電都維持「中立」評等，對精測、穩懋及聯詠則是給予「劣於大盤」評等。

至於整體亞洲科技股，大摩偏好大型價值股及趨勢主題股，尤其是遭到大量賣壓但前景良好的股價合理個股，預期今年電動車主題概念股將持續有出色表現，部分「舊科技」股的股價則出現合理價位。

例如，合晶可望受惠於半導體資本支出成長，立積受惠於WiFi 6滲透率提升，祥碩為高效能運算（HPC）概念股，都是值得注意的台廠。

大摩指出，今年面臨美國聯準會（Fed）貨幣政策趨緊、經濟及企業獲利成長下滑，科技股的投資風格也會發生變化。去年市場預期將迎來復甦，因此科技股的本益比擴張。今年局勢改變，進入本益比壓縮、獲利壓抑、波動上揚的階段，到下半年科技股才趨於樂觀。

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