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人行暗示降準 副行長：今年有空間

記者陳政錄／綜合報導
中國人民銀行官員暗示將降準。（新華社）
中國人民銀行官員暗示將降準。（新華社）

對於今年是否繼續「降準」，中國人民銀行副行長劉國強18日表示，經去年調整後，金融機構平均存準率8.4%，進一步調整的空間變小，不過仍然有一定的空間，可根據經濟金融運行情況以及宏觀調控的需要使用。暗示人行將降準。

劉國強18日參加國務院新聞辦公室舉行的記者會，他說，2021年人行分別於7月與12月兩次全面降準各0.5個百分點，合計釋放長期資金2.2兆元（人民幣，下同，約3500億美元），長期資金優化金融機構的資金結構，體現金融服務實體經濟的能力。

劉國強指出，降準後，金融機構平均存準率8.4%，這個水平已經不高了，下一步進一步調整的空間變小。但他接著補充，從另外一個角度看，空間變小但仍然還有一定的空間，可以根據經濟金融運行情況以及宏觀調控的需要使用。

劉國強說，2021年中國宏觀槓桿率272.5%，比2020年底低7.7個百分點，連續五季下降，為未來金融體系加大對小微企業、科技創新、綠色發展的支持創造空間，為未來貨幣政策創造空間，預計2022年宏觀槓桿率仍然會保持基本穩定。

另一方面，人行17日操作7000億元一年期中期借貸便利（MLF）和1000億元七天期逆回購操作，增加流動性供給，並將MLF利率及七天期逆回購利率都調降10個基點，被視為「變相降息」。

人行貨幣政策司司長孫國峰指出，此次MLF和逆回購利率下降，體現貨幣政策主動作為、靠前發力，有利於提振市場信心，通過貸款市場報價利率（LPR）傳導降低企業貸款利率，促進債券利率往下，穩定經濟。

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