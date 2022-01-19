中國去年手機出貨3.51億支年增13.9% 5G多6成

去年全年中國市場手機整體出貨量累計3.51億支，年增13.9%。（取材自中新經緯）

中國工信部直屬的信息通信研究院18日公布數據顯示，去年全年中國市場手機 整體出貨量累計3.51億支，年增13.9%，其中，5G 手機出貨量2.66億支，年增63.5%，呈現大幅增長。

中國通信院微信 公眾號發布的文章並指出，去年全年中國智慧手機出貨量3.43億支，年增15.9%，其中12月智慧手機出貨量3268.5萬支，年增長29.6%。

在中國國內外手機市場品牌構成上，數據顯示，去年12月中國國產品牌手機出貨量達2846.6萬支，年增38.5%；去年全年，中國國產品牌手機出貨量累計3.04億支，年增12.6%。

中國通信院上周先發布去年的5G發展報告，報告指出，中國去年5G手機出貨量年增約6成，占同期出貨量的75.9%。

用戶數同樣出現暴增，報告指出，截至2021年11月底，中國三大電信商5G手機終端連接數達4.97億戶，占總行動電話用戶數的逾30％，更是較2020全年的2.98億戶大增近67％。在基礎建設方面，中國截至2021年11月底累計建成近140萬個5G基地台，覆蓋當地所有地級以上城市市區、逾97％的縣區以及五成的鄉鎮鎮區。

外界關注中國政府對5G的支持力道，2021全年各省市總計頒布583個扶持5G政策文件。5G技術與產業的結合則是另一個焦點，當前中國主推5G＋工業網路，已建逾1,800個相關項目，涉及22個重點行業，形成柔性生產製造、設備預測維護等20個典型應用場景，目前政策也推動探索新的應用場景。