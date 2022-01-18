外資連5買 台積電盤中、收盤、市值同步攻頂

台股權王台積電 17日股價 持續走強，盤中最高衝上688元新台幣（約24.6美元），改寫史上最高價紀錄；終場收683元新台幣（約24.5美元），為收盤新高價，市值衝上17.71兆元新台幣（約6356億美元），也是史上最高。外資17日連續第五個交易日買超，成為推升台積電股價走勢強勁的最重要助力。

外資買盤自台積電法說會前兩個交易日（11日）開始卡位，連續五個交易日買超達9.6萬餘張，以台積電近五日均價約665.4元新台幣（約23.8美元）換算，近五個交易日加碼台積電總額逾638億元新台幣（約22.9億美元）。另外，主力買超券商集中占比19.7%，比重創近八個交易日新高，凸顯有特定買盤持續加碼。

台積電昨日上漲11元，漲幅約1.6%。

台積電13日法說會時釋出四大重要展望，均超乎預期，包含首季美元營收 季增高標逾9%、資本支出高標上看440億美元、長期毛利率上修目標至53%，今年美元營收年成長幅度上看近三成等，激勵當晚台積電ADR走勢強勢，一度漲逾8%、衝上145美元，改寫歷史新高。

台積電ADR在美國時間14日續漲1.1%，收140.66美元，台積電每單位ADR相當台股普通股5股，換算當時ADR收盤價折合台灣普通股每股價格已超過777元。

就籌碼面部分，台積電融資餘額在法說會前一度衝上波段新高，法說會後穩步減肥，14日融資減逾2300張，不過當日當沖張數也高達2.2萬餘張。

依據台積電財測，今年首季營收目標166億美元至172億美元，季增5.5%至9.3%，季增高標逾9%，再挑戰單季歷史新高。以新台幣27.6元兌1美元基礎上，估計毛利率約53%至55%。

法人估計，依據台積電財測基礎，估計首季營收約新台幣4581.6億元至約4747.2億元（約164.4億美元至170.3億美元），美元、新台幣計價都創新高，以新台幣計算，營收季增幅度大約4.6%至約8.4%。

台積電去年美元計算營收年增幅24.9%，略高於機構預期的24%，每股純益23.01元，也創新高。台積電去年資本支出300億美元，今年拉高為400億美元到440億美元，當中七到八成投資2奈米等先進製程，一成用於光罩與先進封裝等，其餘是成熟製程中的特殊製程投資。