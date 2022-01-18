經濟下行壓力 中國人民銀行「變相降息」

中國人民銀行「變相降息」，17日將中期借貸便利（MLF）利率 及7天期逆回購利率都調降10個基點，這是該利率近兩年來首次調降，也是人行面對經濟下行壓力及房企債務問題時的最新動作。

香港明報引述彭博行業研究亞洲首席外匯利率策略師趙志軒指出，今年初經濟下行壓力還是較為明顯，加上春節、冬奧將至，為確保經濟開門走穩，人行還是先下手，特別是後續美國聯準會升息 在即，可寬鬆的空間較少。

人行表示，為維護銀行體系流動性合理充裕，開展人民幣7000億元（約1107.5億美元）中期借貸便利（MLF）操作和7天期1000億元（約158.2億美元）公開市場逆回購操作。

MLF操作和公開市場逆回購操作的利率均下降10個基點，分別為2.85%和2.1%。

彭博匯總數據顯示，本月MLF到期人民幣5000億元（約791.1億美元），根據此計算，人行此次續作淨投放人民幣2000億元（約316.4億美元）。

路透報導，業內人士認為，對內保增長，對外與美國聯準會可能3月升息「搶時間」等因素，共同促成上述利率在1月的調整，1月MLF利率下調，有望帶動20日公布的1月貸款市場報價利率（LPR）報價跟進下調，上個月持穩的5年期LPR也有可能跟進，以明顯降低實體經濟融資成本，並釋放貨幣政策信號。