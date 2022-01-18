我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

僅學生禁足的防疫寒假：天津大學「校園封城榜」怒火

Omicron是最後變種？佛奇：不會完全消失 改地區性流行

經濟下行壓力 中國人民銀行「變相降息」

記者羅印冲／綜合報導

中國人民銀行「變相降息」，17日將中期借貸便利（MLF）利率及7天期逆回購利率都調降10個基點，這是該利率近兩年來首次調降，也是人行面對經濟下行壓力及房企債務問題時的最新動作。

香港明報引述彭博行業研究亞洲首席外匯利率策略師趙志軒指出，今年初經濟下行壓力還是較為明顯，加上春節、冬奧將至，為確保經濟開門走穩，人行還是先下手，特別是後續美國聯準會升息在即，可寬鬆的空間較少。

人行表示，為維護銀行體系流動性合理充裕，開展人民幣7000億元（約1107.5億美元）中期借貸便利（MLF）操作和7天期1000億元（約158.2億美元）公開市場逆回購操作。

MLF操作和公開市場逆回購操作的利率均下降10個基點，分別為2.85%和2.1%。

彭博匯總數據顯示，本月MLF到期人民幣5000億元（約791.1億美元），根據此計算，人行此次續作淨投放人民幣2000億元（約316.4億美元）。

路透報導，業內人士認為，對內保增長，對外與美國聯準會可能3月升息「搶時間」等因素，共同促成上述利率在1月的調整，1月MLF利率下調，有望帶動20日公布的1月貸款市場報價利率（LPR）報價跟進下調，上個月持穩的5年期LPR也有可能跟進，以明顯降低實體經濟融資成本，並釋放貨幣政策信號。

利率 聯準會 升息

上一則

7企業整併 紫光賣給智路建廣 董座趙偉國抗議無效

下一則

比特幣支付龍頭地位 鬆動

延伸閱讀

人行：雙率市場化改革 穩步推進

人行：雙率市場化改革 穩步推進
印鈔生娃? 學者促人行多印2兆元 10年多生5000萬孩子

印鈔生娃? 學者促人行多印2兆元 10年多生5000萬孩子
3兆2502億美元 中國外匯存底衝上6年新高

3兆2502億美元 中國外匯存底衝上6年新高
人行元旦釋利多 兩項直達工具接續轉換挺小微融資

人行元旦釋利多 兩項直達工具接續轉換挺小微融資

熱門新聞

即使是千萬富豪，都有著不輕易浪費小錢的習慣。（示意圖／取材自pixabay）

富豪都這樣存錢：儲蓄7要點「小錢要省、睡飽重要」

2022-01-13 20:57
二手車價格創本世紀新高。（路透）

二手車漲不停 均價2.8萬創20年新高 白宮也束手無策

2022-01-15 12:47
高盛認為，股票仍是最佳的抗通膨資產。 路透

通膨高漲之際 高盛：「這項資產」仍為最佳抗通膨標的

2022-01-15 09:01
Dollar Tree被迫漲價25分，但消費者似乎並不買單。（路透）

Dollar Tree不再銷售1元商品 消費者群起抗議

2022-01-16 20:01
圖：pixabay

理財Q&A／節能7妙招 降低暖氣帳單

2022-01-10 02:00
華爾街持續密切關注聯準會收緊貨幣政策。(美聯社)

巴隆：美股可能暴跌20%

2022-01-16 13:55

超人氣

更多 >
深圳女英文飆罵「滾出中國」 老外一句話讓網友挺他

深圳女英文飆罵「滾出中國」 老外一句話讓網友挺他
賊偷列車包裹「就地開箱」 上萬紙箱淹沒洛杉磯林肯岡鐵道

賊偷列車包裹「就地開箱」 上萬紙箱淹沒洛杉磯林肯岡鐵道
輝瑞執行長預測：人們有望「很快」恢復正常生活

輝瑞執行長預測：人們有望「很快」恢復正常生活
馬丁路德民權日 伊州華女當眾遭喝叱「滾回你的國家」

馬丁路德民權日 伊州華女當眾遭喝叱「滾回你的國家」
NBC：購買N95口罩與快篩劑花費 反映貧富差距

NBC：購買N95口罩與快篩劑花費 反映貧富差距