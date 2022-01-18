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7企業整併 紫光賣給智路建廣 董座趙偉國抗議無效

記者林宸誼／綜合報導
紫光董事長趙偉國抗議無效，紫光確定賣給智路建廣集團。圖為紫光集團展位。（取材自微博）
紫光董事長趙偉國抗議無效，紫光確定賣給智路建廣集團。圖為紫光集團展位。（取材自微博）

紫光集團17日在官網發布，當天紫光集團管理人收到北京市第一中級人民法院送達的《民事裁定書》，裁定批准紫光集團等七家企業實質合併重整案重整計畫。

該裁定書送達後，顯示紫光董事長趙偉國之前抗議無效，紫光確定賣給智路建廣集團。

紫光集團曾在去年12月29日公告，紫光集團等七家企業實質合併重整案第二次債權人會議暨出資人組會議當天召開，經統計表決結果，從債權組到出資人組均已表決通過紫光集團「重整計畫（草案）」，包括趙偉國實控的健坤集團。

第一財經日報報導，紫光集團曾是中國半導體領域明星公司，但在2020年11月出現資金流動性問題，紫光集團的第一大股東─清華控股引入專門工作團隊，對紫光展開債務風險化解工作。

相關債權人於2021年7月9日以紫光集團不能清償到期債務，資產不足以清償全部債務且明顯缺乏清償能力，具備重整價值和重整可行性為由，向法院申請對紫光集團進行破產重整。

北京一中院於同年7月16日裁定受理紫光集團重整一案，並於同日指定紫光集團清算組擔任紫光集團管理人，具體負責開展各項重整工作。一個月後裁定紫光集團及子公司紫光通信、紫光資本、紫光大器投資、紫光卓遠股權投資、紫光通信投資、紫光春華投資實質合併重整，並指定紫光集團管理人擔任紫光集團等七家企業實質合併重整管理人。

在被確定為戰略投資者後，智路建廣聯合體最主要的任務就是要解決紫光集團的巨額債務問題。截至去年11月19日，紫光集團債權人會議共確認債權約人民幣1426億元（約225.6億美元）。普通債權人民幣1281億元（約202.6億美元），主要來自數十家銀行類債權機構；有財產擔保債權約人民幣143億元（約22.6億美元），債權人主要為銀行。

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