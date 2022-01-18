寧德時代 殺進汽車換電市場 推自家品牌

網友曝光寧德時代換電站，外觀似乎由兩個貨櫃組成，一側供換電池車輛換電，另一側存放備用電池。（取材自微博）

中國動力電池龍頭寧德時代將於18日舉行EVOGO換電品牌發布會，新推出的換電產品未來將會面向全部車企，市場分析人士認為，該公司推出自己的換電品牌，代表正式進軍「車電分離」的換電市場。

證券時報報導，市場分析人士指出，以往充電難的問題一直困擾著新能源汽車 用戶，而換電將會是解決問題的方法，未來新能源汽車用戶無需再為電池沒電時找充電樁，花費數小時充電而擔憂，就像進加油站一樣，到換電站換一塊電池就解決問題，大大節省時間，市場需求空間廣闊。

根據企查查網站顯示，寧德時代於去年12月27日就新增多項「巨無霸換電塊」、「巧克力換電塊」等換電商標，國際分類涉及科學儀器、運輸工具等，目前商標狀態均為「註冊申請中」。

IT之家報導，中國社交平台上還發布了寧德時代換電站的照片，隨後寧德時代相關負責人表示，「這是測試站，沒有經過工業設計，和18日發布的不一樣。」

寧德時代近期在換電領域動作頻頻，去年12月24日，與貴州省政府在貴陽市簽署合作建設換電網路協議，雙方將在新能源汽車換電網路設施建設、促進新能源汽車換電能力提升、推動新能源產業高品質發展等方面深入合作，共同建構貴州新能源市場和產業雙高地。

同年8月20日，寧德時代在福建廈門成立時代電服公司，作為換電業務的承載主體， 四個月後，時代電服在吉林省成立區域換電業務公司。

據了解，中國官方政策支持換電模式發展，去年兩會的《政府工作報告》就將「建設充電樁」擴展為「增加充電樁、換電站等設施」，業界解讀為換電迎來政策紅利。同年10月28日，工信部會同國家能源局在11個城市開展新能源車換電模式應用試點工作。

去年12月22日，中國汽車工業協會《電動乘用車共享換電站建設規範》系列團體標準正式發布，藉由換電站來推動電動車 行業發展。

搶食「換電站」提升附加價值

寧德時代在中國動力電池市場占有率很高，但是未來不可避免地將會遇到發展瓶頸，因此加快拓展換電業務，目的在從電池製造商轉變為能源供應商以及服務商，從賣電池轉換成類似「換電站」的角色，有利於提升附加價值。

此外，寧德時代新推出的換電產品，將會面向全部車企，也代表以後換電服務將不再是蔚來汽車等少數幾家車企的特色，電動車除充電外，將擁有更多選擇。

中國汽車動力電池產業創新聯盟發布數據顯示，去年中國動力電池累計產量為219.7GWh，年增163.4%；銷量為186GWh，年增182.3%；裝車量為154.5GWh，年增142.8%。

其中，作為特斯拉 等車企供應商的寧德時代，以80.51 GWh的裝車量位居中國動力電池企業裝車量榜首，占比為52.1%，位居第二和第三則是比亞迪和中創新航（原名為「中航鋰電」），裝車量分別為25.06 GWh和9.05 GWh，市場占比分別為16.2%和5.9%。

面對許多電池製造商搶食以及車廠爭奪動力電池領域主導權，已占境內二分之一動力電池市場，以及全球三分之一動力電池市場的寧德時代，正從營運模式以及技術等方面謀求突破。