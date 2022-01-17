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中國三四線城 強拉房市買氣 廣東珠海最高補貼94萬美元

記者陳政錄／綜合報導
中國拉抬三、四線城市的房市買氣，近20個城市推出鼓勵性購房政策，補貼民眾買房。（中新社資料照片）
中國拉抬三、四線城市的房市買氣，近20個城市推出鼓勵性購房政策，補貼民眾買房。（中新社資料照片）

為拉抬三、四線城市的房市買氣，去年底至1月中旬，中國已有安徽蕪湖、浙江武義、廣東肇慶、江蘇海安、福建晉江、湖南衡陽等近20個城市，推出鼓勵性購房政策，其中廣東珠海的住房補貼最高達人民幣600萬元（約94.8萬美元），再次刷出新高。

事實上，去年底中國中央經濟工作會議提出，「支持商品房市場更好滿足購房者的合理住房需求」後，已相繼約十個城市，推出鼓勵性政策，例如廣西桂林按成交額1%發放消費券，補貼屋主購買家電及汽車等商品，貴州龍里、吉林通化鼓勵農民進城購房，河北保定增加公積金貸款額度，重慶璧山、河南開封等則透過契稅補貼等方式，鼓勵購屋。

隨著時序進入2022年，為進一步確保經濟穩定，累計有更多三、四線城市祭出鼓勵買房政策。《中國消費者報》報導，這近20個城市，措施主要有購房券、購房補貼、消費券補貼和購房契稅補貼，有些城市補貼政策目的不只是為了穩住房市，還包括吸引人才、刺激生第三胎。

廣東珠海日前就發布珠海高新區建設未來科技城人才引進政策為例，住房補貼額最高達人民幣600萬元，以及人民幣80萬元（約12.6萬美元）生活補貼、人民幣3.8萬元租房補貼等，還有六折租金入住人才安居住房，人才公寓申請入住「零等待」，希望能夠吸引更多的優秀人才。

此前，廣西南寧曾宣布對屬國家高等學校一級教授等重點人才，給予人民幣200萬元（約31.6萬美元）的購房補貼；1月12日，廣東肇慶也發布新政，對「首次在肇慶或重新返回肇慶就業勞動者」，購買自住房提供按不同學歷，人民幣1到2萬元的現金補貼。

易居研究院「中國百城住宅庫存報告」顯示，三、四線城市庫存已連37個月規模年增率正成長，為五年來新高。

中指研究院指數事業部研究副總監陳文靜說，這與其是否推出購房補貼有密切相關。

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