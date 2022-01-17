70城新屋房價上月漲幅2.6% 中國房市回穩訊號浮現

中國2021年12月70城市新建商品住宅價格指數年升2.6%，為六年來最弱。（中新社）

中國國家統計局15日公布2021年12月70城房價 數據，去年12月70城房價漲幅較去年同期持續回落。不過全年整體來看，2021年有43城新房、二手房均呈上漲趨勢，其中新房有53城上漲，17城下跌；二手房有43城上漲，26城下跌。其中，重慶以7.9%的漲幅領漲。

中國國家統計局數據顯示，12月70個大中城市新建商品住宅價格指數 年增2.6%，漲幅為2015年12月以來最弱（當時為升1.8%）。

12月的數據雖然漲幅持續回落，但釋放正在逐步回穩的訊號。易居研究院智庫中心研究總監嚴躍進稱，「12月的數據釋放了積極的信號，至少說明房價不會一味下跌或跌幅一味擴大。」

此外，據「21數據新聞實驗室」統計，2021年有43城新房、二手房均呈上漲趨勢，其中新房有53城上漲，17城下跌；二手房有43城上漲，26城下跌。

在新房部分，去年有19城新房房價上漲超4%，較2020年減少20城，其中重慶以7.9%的漲幅領先；在二手房方面，有十城二手房房價上漲超4%，較2020年減少15城，其中北京 以8.5%的漲幅領漲；北京、上海、廣州三個一線城市均進入二手房房價漲幅排名前五名，而牡丹江則領跌二手房房價。

就一線城市來看，去年一線城市房價均不同程度上漲。其中，二手房方面，北京以8.5%的漲幅領漲全國；而深圳在新房與二手房漲幅分別為3.3%跟0.6%，在一線城市中均為最低。

中國基金報報導，中原地產首席分析師張大偉表示，2021年北京二手房的成交量呈現「前高後低」的行情。去年北京二手房成交量達到19.25萬套，年增14%，其中上半年成交量便超過11萬套，遠遠超過下半年。

分析指出，深圳市場受調控層層加碼抑制市場熱度，二手房市場長期低位震盪，當前市場觀望情緒仍濃重，短期至春節前市場或持續低位。