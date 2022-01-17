人行：雙率市場化改革 穩步推進

應對停滯性通膨，人行將疏通貨幣政策傳導機制，守住不發生系統性金融風險的底線。（中新社）

中國經濟面臨從「類滯脹」到「弱衰退」風險，中國人民銀行副行長劉桂平15日表示，要發揮好貨幣 政策工具的總量和結構雙重功能，疏通貨幣政策傳導機制，為經濟發展提供有效的資金供給。同時，穩步推進利率匯率 市場化改革，完善金融監管體制改革，牢牢守住不發生系統性金融風險的底線。

全球財富管理論壇上海蘇河灣峰會舉行，人行副行長劉桂平出席峰會時表示，當前主要經濟體通膨水平不斷上升，貨幣政策轉向趨勢明顯。

劉桂平強調，美國將在3月加息並且縮表，英國、印度央行 已提前啟動加息，歐盟央行也在考慮加息，「這將推動美元、歐元等回流，國際金融市場風險向中國市場傳導的壓力在加大」，直接衝擊跨境資本大規模流出風險。

他指出，人行發揮好接續轉換的市場化貨幣政策工具撬動作用，深入實施小微企業金融服務能力提升工程，進一步加大對首貸、續貸、信用貸款支持力度。

劉桂平認為，要發揮好貨幣政策工具的總量和結構雙重功能，疏通貨幣政策傳導機制，為經濟發展提供有效資金供給，推動構建更有利於城鄉居民收入增長和消費升級的金融產品和服務體系，支持城鄉居民提高消費意願，增強持續消費能力。

劉桂平同時表示，要充分彰顯新型舉國體制優勢，緊緊圍繞「卡脖子」融資需求，推動完善金融創新體系。「特別要支持健全科技、產業、金融良性互動的創新生態體系，儘快形成『科技驅動─現代金融─實體經濟』良性循環。」

此外，他強調中國實施的「雙循環」政策必須深度參與世界經濟合作，要抓好已有金融開放措施有序有效落實，穩步推進利率、匯率市場化改革，扎實推進金融基礎設施互聯互通，拓展「一帶一路」金融合作空間，完善金融監管體制改革，牢牢守住不發生系統性金融風險的底線。