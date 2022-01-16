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FT：中國清零政策已對製造商及供應鏈造成挑戰

編譯林聰毅／綜合外電
製造業主管與分析師警告，北京採取的清零防疫措施，已影響全球供應鏈，進而威脅從智慧手機到家具等各種商品的生產。圖為天津民眾上周在一處廣場上排隊等候篩檢。路透
製造業主管與分析師警告，北京採取的清零防疫措施，已影響全球供應鏈，進而威脅從智慧手機到家具等各種商品的生產。圖為天津民眾上周在一處廣場上排隊等候篩檢。路透

製造業主管和分析師警告說，隨著中國下月將舉辦冬季奧運，北京當局決心阻止Omicron變種新冠病毒蔓延並採取清零政策，這些限制可能進一步傷害早已緊繃的全球供應鏈，進而威脅從智慧手機到家具等各種商品的生產。

英國金融時報（FT）報導，中國中部城市西安的封鎖即將進入第三周，迫使約1,300萬人留在家中。在距離北京約100公里、人口1,400萬人的港市天津、河南省（鴻海經營的全球最大iPhone工廠所在地）幾座城市，以及鄰近香港的製造中心中山和珠海部分地區，都實施了包括強制篩檢在內的防疫措施。

然而，這些限制措施正在考驗中國境內的跨國公司，考驗其是否有能力因應產能的中斷。供應鏈顧問業者Seraph公司執行長康洛伊 (Ambrose Conroy)說：「隨著新冠肺炎、農曆新年假期和冬季奧運會接踵而至，我們可能會看到一場完美風暴。」「企業現在為短期停工做了更好準備，但幾周的廣泛停工將造成嚴重破壞。」深圳一家台灣製造商的主管表示，這個中國南方製造中心的封鎖將「比 2020年更糟」。

報導說，在兩年前的農曆新年假期，新冠疫情從武漢開始蔓延，迫使中國封鎖了各地交通，這些限制措施連帶阻止了數億回家過年的農村移工重返工作崗位，工廠也被勒令關閉數周。麥肯錫的專家合夥人Didier Chenneveau說：「這次我更擔心，因為世界各地的供應鏈已非常吃緊：運輸已長期延誤，零件短缺問題仍在。」

中國的最新限制措施已令跨國公司感受到風險，福斯和豐田等汽車製造商上周都關閉了在天津的工廠。在西安，封鎖措施已造成晶片製造商三星電子的員工很難上班。分析師說，如果疫情蔓延，製造商所受的打擊將像兩年前一樣嚴重，很少有公司將大部分供應鏈轉移到中國境外。麥肯錫的一項研究還發現，只有60%的受訪者增加了重要庫存，另外只有半數受訪者增加雙重採購

供應鏈 北京 疫情

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