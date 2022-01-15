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鴻海攻元宇宙 工業富聯當先鋒 同時深耕電動車、半導體

記者吳凱中／綜合報導

鴻海集團強攻元宇宙，工業富聯（FII）當先鋒。看好元宇宙產業成長將帶網通、伺服器商機，工業富聯執行長鄭弘孟表示，2022年除了鞏固原有業務優勢外，將繼續在元宇宙、電動車和半導體三大領域深耕，開創公司第二成長曲線。

工業富聯舉行全球年度工作線上會議，鄭弘孟說，元宇宙概念熱門，相關基礎建設需求大增，工業富聯在5G、WiFi 6等通信及移動網路設備訂單激增，雲計算產品出貨量也有雙位數增長。

鄭弘孟表示，工業富聯往元宇宙、半導體及電動車領域轉型，主要基於三大產業的本質都是會產生與使用大量數據的產業，工業大數據的運用正是工業富聯的專長項目，足以為各行業提供數位轉型能力。

工業富聯指出，元宇宙有多層架構，而工業富聯在基礎設施、人機互動、去中心化等方面都深入布局。Wi-Fi 6相關產品出貨量已經超過3,000萬套、5G基站及400G交換器相關產品持續保持兩位數增長；在5G專利數量上，工業富聯的年增長率超過70%，現在擴及5G+車聯網、5G+智能家居、5G+邊緣計算等領域，不斷拓展5G的應用價值。

鴻海集團看好元宇宙未來商機，董事長劉揚偉曾指出，下一個產業兩件大事，「一個是電動車，另一個就是元宇宙」，鴻海一定會有元宇宙相關產品。

不過，元宇宙產業距離大規模實際應用仍有段距離，鴻海集團相關布局主要以網通、伺服器為主，這也是工業富聯目前主要業務，集團旗下工業電腦大廠樺漢也攜手網路巨頭Google，衝刺「工業元宇宙」領域。

針對電動車產業鏈，鄭弘孟稱將真正解決電動車的輕量化、省電化及智慧化的需求作為布局的願景目標，將重點聚焦電驅電控零部件、車聯網跟智慧車載、工業互聯網賦能三個領域。

半導體方面，鄭弘孟認為工業富聯本身即為一個極大的出海口，穩定的半導體量能至為重要。包含IC設計、晶圓加工、化學材料，以及晶圓測試、封測、設備製造，都會帶來龐大商機。

元宇宙 5G 電動車

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