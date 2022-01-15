中國今年GDP增速 估前低後高

中國2021年全年GDP總量和經濟成長率下周揭曉，路透調查約60家機構預估中值顯示，中國2021年第4季經濟成長年增3.6%，同時下調2021年全年經濟成長率為8%；展望今年，則預估2022年經濟增速將「前低後高」，全年預計增長5.2%，CPI（消費者物價指數 ）將溫和上行，全年漲幅為2.2%。

與前一次10月路透季度調查相比，機構對中國GDP的預估出現了下調。當時預計2021年和2022年GDP（國內生產總值）增長率分別為8.2%和5.5%。2020年實際增速為2.2%。

在經濟下行壓力加劇，溫和通膨將為寬鬆的貨幣政策創造空間。中國12日公布2021年12月CPI和工業生產者出廠價格指數（PPI）年漲幅雙雙低於預期，其中PPI降至四個月低點10.3%，回落趨勢明顯。預計2022年PPI將緩慢下行、CPI緩慢上行，兩者剪刀差將進一步收斂。

據12家機構預估中值顯示，中國央行 2022年第1、2季料將一年期貸款 市場報價利率（LPR）分別調降5個基點(bp)；與此同時，16家機構預估中值顯示，2022年第一季中國央行還將調降存款準備金率50bp。

事實上，中國官方已經吹起「穩增長」的號角，但具體效果仍待觀察。2021年前三季中國經濟增速分別是18.3%、7.9%和4.9%。去年下半年以來經濟下行壓力持續加大，年末中央政治局會議明確2022年工作重點要「穩字當頭、穩中求進」。

隨後中國央行12月宣布下調金融機構存款準備金率0.5個百分點，為2021年內第二次降準；還在12月20日宣布將一年期LPR報價下調5bp，為2020年4月來首次。此外，財政部也在12月提前下達2022年新增專項債務限額人民幣1.46兆元。

路透指出，2022年即將面臨中共20大的換屆之年，「穩」不僅是經濟問題，還是政治問題。在官方定調的「三重壓力」（需求收縮、供給衝擊、預期轉弱）下，中國經濟料正式開啟「5時代」，分析人士預計實際增速在5.5%左右。