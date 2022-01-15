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中國進出口 衝破6兆美元 貿易順差6764億美元

記者林宸誼／綜合報導
中國去年進出口首次突破6兆美元大關。(本報資料照片)
中國去年進出口首次突破6兆美元大關。(本報資料照片)

中國海關總署14日公布，以美元計價，去年全年進出口首次突破6兆美元大關，達到6.05兆美元，衝上歷史新高。

澎湃新聞報導，中國海關總署新聞發言人李魁文表示，這是中國外貿進出口在2013年首次達到4兆美元的八年後，在去年一年內跨過5兆美元、6兆美元兩大台階，達到歷史高點，全年增速29.9%，創十年新高。去年的外貿增量達到1.4兆美元，相當2005年全年的規模。

其中，去年出口3.36兆美元，年增29.9%，進口2.69兆美元，年增30.1%，進出口增速均創2011年以來新高；貿易順差6764.3億美元，創歷史新高。

李魁文坦言，當前全球疫情起伏反覆，外部環境更趨複雜嚴峻和不確定，中國經濟率先恢復的相對優勢和基數效應可能減弱，不確定不穩定不均衡因素增多，但同時也要看到中國經濟韌性強，長期向好的基本面不會改變，繼續為穩外貿提供有力支撐。

此外，去年12月以美元計價的進出口達5865.3億美元，其中出口3405億美元，近六個月來第五次刷新月度出口紀錄，年增20.9%，回落1.1個百分點；進口2460. 4億美元，年增19.5%，回落12.2個百分點；當月實現貿易順差944.6億美元，高於上月227.5億美元。

李魁文還表示，去年中國的前五大貿易夥伴依次為東協、歐盟、美國、日本和韓國。按人民幣計，對上述貿易夥伴進出口分別增長19.7%、19.1%、20.2%、9.4%和18.4%。

路透報導，光大銀行金融市場部宏觀研究員周茂華認為，中國外貿今年將逐步向常態回歸，但仍將保持韌性，主要是境內防疫情況依然領先，且預計全球疫情對經濟與供應鏈影響邊際減弱，全球政策呵護，需求尚未偏離復甦軌道等。

但中國銀行研究員范若瀅指出，今年中國出口支撐力量將走弱，一方面主要經濟體大規模刺激政策退出，海外需求增速將逐步回落。另一方面，今年能源供需矛盾將緩解、美國聯準會將加快升息步伐，大宗商品價格繼續走強動力不足，全球通膨將在今年第2季後高位回落，價格對出口的支撐作用也將減弱。

方正中期期貨金融衍生品研究員彭博表示，美國經濟回落以及港口供應鏈危機導致中國出口增速的走低。

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