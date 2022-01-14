中國網民規模突破11億 騰訊、阿里、百度用戶排前三名

中國網民規模達11.67億。（新華社）

2021中國移動互聯網年度大報告發布，中國網民總規模已達到11.67億，對移動互聯網依賴度也持續加深。在面臨應用場景更新、存量競爭的背景下，報告指出，中國網路產業正朝強者恆強，以及更多線下場景向線上融合的方向發展。

報告統計，截至2021年9月，中國移動互聯網用戶規模達11.67億，人均單日使用時長為6.6個小時，人均單日使用次數達到115.1次，顯示網路進一步滲入人們的日常生活。

另隨應用場景在科技發展下的革新，報告指出，更多線下場景向線上融合將成為互聯網發展的主旋律，譬如民眾在生活服務、金融理財、出行服務領域，更廣泛的使用行動App 來解決。

與此同時，在近年中國主要領域App用戶數增長趨於穩定下，各家App用戶數從高成長率，進入存量競爭，「強者恆強」的局面將更加明顯。

截至2021年9月，中國旗下App數量、用戶數最多的企業分別為騰訊控股、阿里巴巴、百度 集團和字節跳動，在扣掉重複用戶後，騰訊旗下436款App擁有用戶11.05億、阿里115款App擁有用戶10.5億、百度103款App擁有用戶9.51億、字節跳動99款App擁有用戶8.58億，平均活躍率七到九成。

報告還提到，中國1995年後出生的「Z世代」行動互聯網用戶規模達3.12億，年增13.5%，其中61.6%有更強烈的「宅」屬性特徵，加以疫情 下，位於三四線城市的下沉市場消費人群上升，企業應做出相應調整，並關注以手機為核心的「二維平面化」服務，朝向多種智能設備的「三維場景化」服務邁進；與此同時，網路用戶中60歲及以上的銀髮族群，也成長到2.47億人，「銀髮經濟」同樣不容小覷。