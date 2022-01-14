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台灣打囤地 購地貸款1年半須動工 違者加息、收回貸款

記者何醒邦、沈婉玉／綜合報導

台灣中央銀行打囤地、養地再出招，13日找來全體國銀「喝咖啡」，明確指示金融機構應審慎評估借款人預計動工實際所需時間，最長以18個月為原則，不然就逐步收回貸款，並採階梯式逐年加碼利息。針對央行祭出史上最嚴格土建融方案，建商表示，一年半實在太短了，根本難以整合土地，至少要3、5年才夠，且若供給減少，房價反而更難跌。

央行13日召開「強化銀行購地貸款風險控管措施」會議，找來36家國銀及信用合作社聯合社主管與會，會中促請銀行訂定內規，落實借款人依限動工興建，限期最長以18個月為原則，銀行業者坦言比預期嚴格，央行並羅列四大重點項目，希望金融機構做好貸後追蹤管理，否則將被列為重點缺失查處。

全國商業總會主席、鄉林建設集團董事長賴正鎰昨表示，建商若不能在一年半內動工，利息就要增加，會影響開發成本，加上建築材料價格也繼續攀高，房價更難跌；他認為，以後建商會買比較可快速開發的地，有帶建照的更有價值， 但央行這招明顯就是要澆冷房市，讓推案、交易速度都變緩慢。

央行去年12月17日調整購地貸款規範措施，新增規範借款人應切結「一定期間」內動工興建，昨又明確列出四大項目，請金融機構作為內部稽核及自行查核重點。

首先，有關「一定期間」的認定，應審慎覈實評估借款人預計動工實際所需時間，最長以18個月為原則。

第二、於貸款契約明定，一定期間屆期尚未動工興建者，除經承貸金融機構查證有具體明確事證屬不可歸責於借款人因素者外，應逐步按合理比例收回貸款，並採階梯式逐年加碼計息。

第三、金融機構辦理續貸或轉貸案件，如借款人所購土地未動工興建，應審慎覈實評估貸款條件，並應對貸款年限(含原貸期間)，訂定合理上限，以避免信用資源流供囤地、養地。

第四、落實貸後追蹤管理，包括定期實地勘察、拍照追蹤建檔等，追蹤案件是否按計畫動工；如未確實落實貸後追蹤管理，將被列為重點缺失，並移請金管會或農委會查處。

台北市不動產開發商業同業公會理事長陳勝宏說，央行此舉對建商影響很大，若針對台北以外的重劃區，要求趕緊開發還有點道理，但台北市的完整土地很少，建商都一塊一塊買，然後還要整合，起碼需要3、5年；且央行這麼做，也會讓供給量變得更少，反而會讓房價提升。

賴正鎰則表示，建商買地之後申請建照開發，加上整併鄰地，至少要3年才夠，若是都更案，起碼要花十幾年，加上缺工缺料等種種不確定因素，連建商都很難抓準動工時間，央行真要以18個月為原則，其實沒那麼容易，呼籲政府應該謹慎行事。

央行 貸款 房價

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